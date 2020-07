Wirtuoz skrzypiec ponownie w kinach Helios

André Léon Marie Nicolas Rieu – holenderski król walca, skrzypek, dyrygent i kompozytor mogący się pochwalić światową sławą, podbił serca widzów kin Helios w styczniu tego roku. Zachwyt nad jego twórczością stał się doskonałym pretekstem do podjęcia decyzji o wyemitowaniu tego wyjątkowego koncertu ponownie, na ekranach kin od Gdańska po Nowy Sącz i od Białegostoku po Gorzów Wielkopolski!

„André Rieu, czyli 70 lat młodości” – tak zatytułowany koncert stanowi ukłon w stronę najważniejszych momentów muzycznych w długiej karierze mistrza. 10 i 17 lipca w kinach Helios André opowie o swoim życiu i o miłości do muzyki. Przypomni również fragmenty swoich najwspanialszych wystąpień. „To zadanie było wręcz niemożliwe do wykonania” – zdradził. „Ale ja zawsze wybieram te utwory, które w danym momencie poruszają moje serce. Mam nadzieję, że poruszą i Wasze”.

W podzielonym na dwie części koncercie widzowie usłyszą między innymi autorskie wersje pięknych i dobrze znanych całemu światu utworów jak My Heart Will Go On czy My Way, nie zabraknie też klasyki w postaci walca Nad pięknym modrym Dunajem. Za sprawą doskonałego nagłośnienia – jednej z wizytówek kin Helios – dźwięki zagrają na emocjach kinomanów niczym w Carnegie Hall.