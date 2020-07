Twórcy Minionków przedstawiają animację SAMSAM - w kinach od 7 sierpnia

Studio, które stworzyło Minionki, przedstawia przezabawne i pełne akcji przygody najmniejszego superbohatera galaktyki. „Samsam” to nowe dzieło producentów „Chłopca i wilka” oraz oscarowych animacji „Trio z Belleville” i „Ernest i Celestyna”, będące kinową wersją serialu, który również w Polsce zdobył dużą popularność. Dołącz do Samsama i jego fantastycznych przyjaciół. Zwiedzaj kosmos i sięgnij gwiazd w poszukiwaniu zaginionej supermocy. Być może odkryjesz nową planetę lub dotrzesz tam, dokąd nie dotarł jeszcze żaden dzieciak.

Młody i nieustraszony Samsam ma prawie wszystko, o czym może marzyć kosmiczny bohater: kochających super-bohaterskich rodziców, grupę super przyjaciół oraz własny latający spodek do odkrywania i zwiedzania kosmosu… Do szczęścia brakuje mu tylko jednego, czyli supermocy. Bo ta, nie wiedzieć czemu, jeszcze się nie ujawniła! Pewnego dnia Mega – nowa tajemnicza koleżanka z klasy Samsama oznajmia chłopcu, że potrafi nauczyć go ponadludzkich zdolności. Zaciekawiony propozycją Samasam wyrusza wraz z Megą w międzygalaktyczną podróż. W jej trakcie odkryje, że przyjaźń i odwaga są najlepszymi supermocami, jakie można zdobyć.



Gatunek: komedia animowana

Produkcja: Francja, 2020

Reżyseria: Tanguy de Kermel („What's the Big Idea?”, „Ziggy and the Zoo Tram”)

Scenariusz: Valérie Magis („Chłopiec i wilk”, „Ernest i Celestyna”, „Wiking Vic”), Jean Regnaud („Mój dziadek się chowa”, „Wielki zły lis i inne opowieści”, „Ernest i Celestyna w zimie”), Serge Bloch („Samasam” – serial i książka)

Obsada oryginalna(„Mój przyjaciel Ufik”, „Mikolajek” - serial, „Alvinnn!!! I wiewiórki”),(„Derby Girl”),(„Noces d'Or”),(„Watch_Dogs”, „Era Ronków”)