PĘTLA w kinach już 4 września

Tą produkcją twórca nawiązuje doswojegoulubionego gatunku, mocnego kina pokroju „Pibulla” i „Służb specjalnych”, które dały mu sławę i status najpopularniejszego reżysera w kraju. Odwołuje się także do swoich korzeni – kina dokumentalnego. Do pracy nad „Pętlą” Vega zdobył nagrania z domów publicznych, zarejestrowane ukrytymi kamerami. Rozpoczął także współpracę ze wszystkimi uczestnikami tzw. „afery podkarpackiej”, między innymi zamieszanym w sprawę oficerem Centralnego Biura Śledczego Policji, właścicielami nocnych klubów – bliźniakami z Ukrainy i rodziną zmarłego boksera Cygana, którzy stali się bohaterami dokumentalnych nagrań publikowanych w mediach społecznościowych filmowca.

Pozorny zbieg okoliczności łączy losy policjanta Daniela (Antoni Królikowski) oraz dwóch braci bliźniaków z Ukrainy. Dzięki informacjom uzyskanym od Żeni i Alexa oraz ich kontaktom z lokalnym półświatkiem, młody stróż prawa szybko awansuje i zostaje oficerem Centralnego Biura Śledczego. Wkrótce pod płaszczykiem działań policyjnych przejmuje kontrolę nad znanym domem publicznym i zaczyna eliminować konkurencję sutenerów na Podkarpaciu. Z czasem zyskując coraz większe wpływy i tocząc przewrotną grę z gangsterami i własnymi przełożonymi, tworzy ekskluzywne miejsce, gdzie z gwarancją pełnej dyskrecji można uprawiać seks z dziewczynami z „górnej półki". W rzeczywistości jednak we wszystkich pokojach zamontowane zostają ukryte kamery, a Daniel i bliźniacy zbierają kompromitujące materiały na bywalców lokalu – prominentnych polityków, duchownych i przedstawicieli show-biznesu, by ich szantażować. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, by oficer CBŚP z łowcy zamienił się w zwierzynę, której głowy pragną zarówno polskie służby specjalne, jak i rosyjski wywiad.



Produkcja: Polska 2020

Reżyseria: Patryk Vega („Pitbull”, „Służby specjalne”, „Kobiety mafii”, „Bad Boy”)

Scenariusz: Patryk Vega, Grzegorz Barłog, Olaf Olszewski („Kobiety mafii”, „Kobiety mafii 2”, „Botoks”, „Bad Boy”)

Obsada: Antoni Królikowski („Bad Boy”, „Miasto 44”, „Karbala”, „Polityka”), Katarzyna Warnke („Botoks”, „Kobiety Mafii”, „Pan T.”, „Chyłka – Zaginięcie”), Piotr Stramowski („Bad Boy”, „Pitbull. Nowe porządki”, „Botoks”, „Kobiety Mafii”), Marcin Zacharzewski („Mistyfikacja”, „BrzyUla”, „Plebania”), Maciej Zacharzewski („Na dobre i na złe”, „BrzydUla”, „Teraz i zawsze”), Aleksandra Nowicka (po raz pierwszy na ekranie), Dagmara Kaźmierska („Kobiet mafii 2”, program „Królowe życia”), Rafał Cieszyński („Znaki”, „Zbrodnia”, „Ojciec Mateusz”), Henryk Talar („Kler”, „Sęp”, „Trick”), Tomasz Dedek („Czas honoru”, „Historia Roja”, „Poranek kojota”), Krystian Hołdak („Bad Boy”, „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”), Krzysztof Bochenek („Kryminalni”, „Pitbull”, „Prawo Agaty”), Monika Ambroziak („Kobiety mafii 2”, „Bejbi blues”, „Listy do M.”), Wiktor Korzeniowski („Kryminalni”, „Ojciec Mateusz”, „Na Wspólnej”), Arkadiusz Nader („Ranczo”, „Leśniczówka”, „Ekstradycja 3”), Filip Guźla („Kobiety mafii”, „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”, „Botoks”), Elena Rutkowska (serial „PitBull”)