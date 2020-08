"Jak zostać gwiazdą" w kinach od 9 października

Talent i muzyczna pasja mogą zaprowadzić ją na sam szczyt. Po drodze jednak nie zabraknie show-biznesowych pułapek – dużych pieniędzy, sławy i tłumu fanów. Czy młoda dziewczyna będzie w stanie zawalczyć o swoje marzenia w świecie, w którym nie ma miękkiej gry, a sława może szybko przeminąć? W sieci zadebiutował właśnie oficjalny plakat filmu „Jak zostać gwiazdą”. Pełen przebojów film z udziałem m.in. Katarzyny Sawczuk, Macieja Zakościelnego, Anity Sokołowskiej, Julii Kamińskiej, Tomasza Karolaka i Urszuli Dudziak wejdzie na ekrany kin 9 października. Muzykę ilustracyjną do filmu skomponowała Sarsa – jedna z najoryginalniejszych i najciekawszych polskich artystek muzycznych.



Kontrowersyjny program telewizyjny „Music Race” poszukuje muzycznych talentów na terenie całej Polski. O tym, przed kim otworzą się wszystkie drzwi, a komu na głowie wyląduje kubeł zimnej wody, zdecyduje wyjątkowe jury: niegdyś popularny piosenkarz Olo (Maciej Zakościelny), królowa social mediów Ewa (Julia Kamińska) i grająca samą siebie pierwsza dama polskiego jazzu – Urszula Dudziak. Na castingu, który odbywa się w rodzinnej miejscowości Ola, dochodzi do awantury. Doprowadza do niej „Ostra” (Katarzyna Sawczuk) – zbuntowana nastolatka, oburzona arogancją jurora, który lekceważąco zachowuje się wobec matki dziewczyny (Anita Sokołowska). Skandal jest na rękę producentowi (Tomasz Karolak), który decyduje o zakwalifikowaniu „Ostrej” do dalszego etapu show. Wkrótce okaże się, że oprócz wybuchowego temperamentu, dziewczyna dysponuje także niesamowitym głosem. Sukces ma jednak swoją cenę, a popularność nie jest tak przyjemna, jak może się wydawać. Przed nastolatką prawdziwy pojedynek i próba charakteru – młodej gwieździe przyjdzie zmierzyć się z konkurentami na scenie i bezwzględnym światem show-biznesu, ale przede wszystkim z własnymi emocjami.