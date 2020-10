NMF: MARATON HALLOWEEN już 30 października w MULTIKINIE!

Legendarny, kultowy, niepodrabiany i niepowtarzalny MARATON HALLOWEEN powraca do Multikina! Już w piątek 30 października wejdziecie do mrocznej sali kinowej, by na większą część nocy zanurzyć się w świecie pełnym grozy, terroru i skrywanych pragnień. Przygotowaliśmy dla Was cztery świetne filmy, które zadowolą fanów solidnego straszenia. Tutaj nie ma przypadkowych tytułów!

Na początek premierowa przystawka. "Come play" to opowieść rodem z najgorszych koszmarów. Poznacie nikczemne straszydło, Larry'ego, który prześladuje naszych bohaterów poprzez najbliższe im gadżety, takie jak smartfon czy laptop. Samara i Sadako wyłaziły tylko z telewizorów. Larry umie o wiele więcej! Drugim filmem będzie "Saint Maud". To dzieło idealne dla koneserów kina grozy z najwyższej półki. Prosto z kultowego studia A24 przybędzie opowieść o prawdziwej obsesji. Pewna dziewczyna za wszelką cenę pragnie odwieść od grzechu swoją bajecznie bogatą przyjaciółkę. Szykujcie się na sporo psychologicznej mózgotrzepki.

Kolejnym filmem będzie kolejna premiera. "Alive" to kanadyjski horror rozgrywający się w opuszczonym sanatorium. Sadystyczny dozorca skory jest do wymierzania dotkliwych kar wszystkim, którzy wpadną w jego sidła. Poczekajcie tylko, aż odkryjcie tożsamość głównych bohaterów...! Ostatnią propozycją podczas tej upiornej nocy będzie "Countdown". Lubicie fajne appki na smartfony, prawda? To teraz wyobraźcie sobie aplikację, która przewiduje datę Waszej śmierci z przerażającą dokładnością. Będą dreszcze!

NMF: MARATON HALLOWEEN odbędzie się 30 października (piątek) jednocześnie w 25 Multikinach w Polsce: Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Jaworzno, Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań 51, Poznań Malta, Pruszków, Radom, Rybnik, Słupsk, Szczecin, Tychy, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Wola Park, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Zabrze.

Ceny biletów (za całą noc w kinie):

26 zł mega zniżka, 28 zł (Kraków, Gdańsk, Poznań 51, Katowice, Łódź , Szczecin Wrocław) 30 zł ( Warszawa, Poznań Malta ) - cena promocyjna ze specjalnym kodem zniżkowym; kod uprawnia do nabycia przez Internet lub w kasach kina dowolnej liczby biletów w cenie.

35 zł cena normalna.

37 zł (Kraków, Gdańsk, Poznań 51, Łódź, Katowice, Szczecin, Wrocław, Pruszków ) cena normalna.

39 zł (Warszawa, Poznań Malta ) cena normalna.

Godzina rozpoczęcia:

Rozpoczęcie o 22:00

Rezerwacja i przedsprzedaż biletów:

brak możliwości rezerwacji biletów,

bilety w przedsprzedaży można kupić w kinie oraz przez internet na stronie Multikina,

przedsprzedaż rozpocznie się najpóźniej 16.10.2020

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

- możliwość wnoszenia prowiantu i napojów: zgodnie z Regulaminem Multikina nie można na sale kinowe wnosić ani napojów, ani jedzenia zakupionego poza Multikinem,

- filmy są wyświetlane w wersjach z oryginalną ścieżką dźwiękową, z polskimi napisami,

- w związku z obostrzeniami sanitarnymi nie prowadzimy „wielkiej dolewki”.

- W Wydarzeniu mogą uczestniczyć:

osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby pełnoletnie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych - posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział, osoby w wieku powyżej 16 roku życia (ale mniej niż 18 rok życia) - posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział, osoby w wieku poniżej 16 roku życia - będące pod opieką przedstawiciela ustawowego (za okazaniem stosownego dokumentu).

Uczestnik jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego wiek. W przypadku braku wymaganego dokumentu obsługa kina może nie wyrazić zgody na udział w Wydarzeniu.