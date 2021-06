Pierwszy polski film o miłości w ‘Pokoleniu Z’ wchodzi do kin

Oficjalny zwiastun

To jest historia o wszystkim co pierwsze, a co za tym idzie - najintensywniejsze..pierwszy joint, pierwszy seks, pierwsze zakochanie i złamane serce..Miejscem akcji jest małe miasto, blokowe osiedle i miejski basen, na którym najchętniej przesiadują nasi bohaterowie - zdradza producentka filmu, Marta Habior. W obsadzie zobaczymy świetnych aktorów młodego pokolenia: Sandrę Drzymalską, Mikołaja Matczaka, Nel Kaczmarek, Zofię Świątkiewicz i Jakuba Wróblewskiego. Jedną z głównych ról („Łysy”) zagrał naturszczyk - Michał Sitnicki, odnaleziony przez reżysera na..instagramie.

Akcja „Ostatniego Komersu” rozgrywa się w ostatnim tygodniu szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. W oczekiwaniu na imprezę (komers) grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. W ciągu kilku dni zasmakują zauroczeń, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Zapis ich doświadczeń jest zwieńczeniem okresu gimnazjalnego i portretem współczesnej młodzieży poszukującej tożsamości, przynależności i więzi.

Film ma już na swoim koncie nagrodę nagrodę Jury Młodych oraz nagrodę dla najlepszego filmu w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Został entuzjastycznie przyjęty przez widzów i krytyków. W czerwcu zostanie pokazany w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych na Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie.

Dawno już nie widzieliśmy takiego polskiego filmu o dojrzewaniu, w którym cała nastoletnia obsada brzmi naturalnie i aż chce się ich oglądać - pisali Sfilmowani. Tsunami świeżości i wolności, bez retuszu, prawdziwie, bez nadęcia - podkreśla Karolina Korwin Piotrowska.

„Ostatni Komers” oparty na motywach fragmentów powieści „Ma być czysto” Anny Cieplak to pełnometrażowy debiut fabularny Dawida Nickela, zarazem współautora scenariusza do filmu. Twórcy, jako cel postawili sobie opowiedzieć o kawałku świata młodych ludzi bez moralizowania i oceniania. Romanse młodych wydaje się tematem zgranym, ale Dawid Nickel podchodzi do niego w sposób oryginalny, na tyle nawet, że jego film wydaje się niepodobny do niczego, co wcześniej powstało o młodych ludziach w polskim kinie - pisał Michał Piepiórka, Bliżej Ekranu. Ważnym elementem filmu jest muzyka, usłyszycie kawałki od: DJ Lotos, Low Roar, Duit, Kalwi&Remi, Hania Rani, Bella Ćwir, Rysy, Rotterdam Terror Corps, MX TORO. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Za produkcję z ramienia No Sugar Films odpowiadała Marta Habior. Koproducent - Telewizja Polska. Partnerzy: ColorOFFon i Halo. Dystrybucja w Polsce - Galapagos Films.