W CO GRAJĄ LUDZIE - w kinach od 2 lipca

Wspólnie spędzony czas oraz kryjące się po kątach intrygi i tajemnice zmuszą ich do oceny przeszłości i teraźniejszości oraz zweryfikowania życiowych priorytetów.



Jenni Toivoniemi – urodziła się w 1978 roku. Fińska reżyserka i scenarzystka. Jej krótkometrażowy debiut „The Date” z 2012 roku został doceniony m.in. Nagrodą Jury na Sundance Film Festival oraz Wyróżnieniem w sekcji Generation 14+ na festiwalu w Berlinie. kolejne krótkie metraże pokazywane były na festiwalach w Locarno i Tampere. Pisze również sztuki teatralne. Wraz z Kirsikką Saari napisała scenariusz do pełnometrażowego filmu „Korso” (2014). Ich kolejną współpracą jest film dla dzieci „Sihja– Fly with Me”, który będzie miał swoją premierę w 2020 roku. „W co grają ludzie” to jej reżyserski pełnometrażowy debiut.

Filmografia:

2020 W co grają ludzie / Seurapeli

2019 Juhlatunnelma (kr.m.)

2019 Tottumiskysymys (reż. segmentu)

2017 The Door (kr.m.)

2016 The Committee / Kommittén (kr.m.)

2013 Hääyö(kr.m.)

2012 The Date / Treffit (kr.m.)