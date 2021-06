„Bodyguard i żona zawodowca” w kinach od 2 lipca

Takiego zestawu jeszcze nie było! Idealny team na wakacje - a przecież w wakacje nic nie trzeba, oprócz dobrej zabawy. Ryan Reynolds, Samuel L.Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas i Morgan Freeman to najlepsza gwarancja idealnej letniej rozrywki. Zobaczymy ich, już na początku lipca, w filmie „Bodyguard i żona zawodowca” - kontynuacji wielkiego, ultrazabawnego hitu z 2017 roku. Jaka misja tym razem stanie przed najlepszym ochroniarzem na świecie i z czym przyjdzie mu się zmierzać? Odpowiedź wkrótce w kinach!

Michael Bryce (Ryan Reynolds) postanawia rzucić stresujący zawód ochroniarza i za namową swojej psychoterapeutki udaje się na zasłużony urlop. To ma być odwyk od broni, zabijania i pakowania się w kłopoty. Wszystko się jednak sypie, gdy już na początku swojego wypoczynku trafia w sam środek strzelaniny, której sprawczynią jest Sonia (Salma Hayek) - żona jego byłego klienta Dariusa (Samuel L. Jackson). Dzika, piękna i dwa razy bardziej nieobliczalna od swojego męża. Koszmar Bryce’a zaczyna się od nowa, a cała terapia ląduje w koszu na śmieci. Mimo nieśmiałego sprzeciwu bodyguarda, oboje z Sonią ruszają na ratunek Dariusa z rąk bandytów. Niestety na ich drodze stanie potężny i wyjątkowo mściwy szaleniec (Antonio Banderas), którego złowrogi plan może zniszczyć świat, jaki do tej pory znamy. Tylko, że ten szaleniec nie zna jeszcze pełni możliwości Bryce’a, Dariusa i, w szczególności, jego żony. TO BĘDZIE ZABÓJCZY TRÓJKĄCIK!

Gatunek: komedia, akcja

Produkcja: USA, Wielka Brytania 2021

Reżyseria: Patrick Hughes („Bodyguard Zawodowiec” , „Niezniszczalni 3”)

Scenariusz: Tom O'Connor („Bodyguard Zawodowiec”, „Gra szpiegów”), Brandon Murphy, Phillip Murphy

Obsada:(„BodyguardZawodowiec”, „Deadpool”, „Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”),(„BodyguardZawodowiec”, „Kapitan Marvel”, „Kingsman: Tajne służby”),(„Bodyguard Zawodowiec”, „Frida”, „Desperado”),(„Niezniszczalni 3”, „Maczeta zabija”, „Desperado”),(„Świat w ogniu”, „Lucy”, „Iluzja”),(„Avengers: Koniec gry”, „Noc oczyszczenia: Czas wyboru”),(„Gra o Tron”, „Jestem taka piękna!”),(„Dziewczyny z Dubaju”)