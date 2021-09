DZIEWCZYNY Z DUBAJU®

Wkrótce w kinach

Gatunek: dramat/ sensacja/ erotyczny

Produkcja: Ent One Studios Ltd. / Ent One Investments , Polska 2021

Scenariusz: Dimitrij Potochnik, Lucas Coleman, Piotr Stanisław, Markus Moretti, Max Turell

Współpraca scenariuszowa: Agnieszka Olejnik, Kornelia Strzelecka

Reżyseria: Maria Sadowska („Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, „Dzień kobiet”)

Producent: Dorota Rabczewska („Pitbull. Ostatni pies”), Emil Stępień („Służby specjalne”, „Pitbull. Nowe porządki”, „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”, „Pitbull. Ostatni pies”)

Producent kreatywny: Dorota Rabczewska

Obsada: Paulina Gałązka („Juliusz”, „Kobieta sukcesu”), Giulio Berruti („Walking on sunshine”, „Monte Carlo”, „Piekło Gabriela”), Katarzyna Sawczuk („Jak zostać gwiazdą”, „Córki dancingu”), Olga Kalicka („Rodzinka.pl”), Anna Karczmarczyk („Galerianki”, „Pitbull. Nowe porządki”), Katarzyna Figura („7 uczuć”, „Panie Dulskie”), Jan Englert („Bogowie”, „Lejdis”), Beata Ścibakówna („Układ zamknięty”), Józef Pawłowski („Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”, „Miasto 44”), Iacopo Ricciotti („Giorno di gloria”, „Il giorno della patata”, „Way Back Home”), Andrea Preti („Un nemico che ti vuole bene”), Luca Molinari („The Lady from the Sea”)

Film inspirowany wydarzeniami opisanymi w książce Piotra Krysiaka „Dziewczyny z Dubaju”