Siódma edycja Play Poland Film Festival wraca w czasach pandemii w nowej formie. Jest to możliwe dzięki współpracy z The Blob Studio, które opracowało internetową formułę festiwalu z wykorzystaniem platformy VOD.

75 filmów od 11 do 25 listopada.

Człowiek, społeczeństwo, kultura, ekologia, to główna oś tematyczna tegorocznej edycji Play Poland Film Festival. 75 filmów pełnometrażowych, dokumentalnych, animacji, wyróżniających się etiud studenckich. Filmy prezentowane I nagradzane na festiwalach filmowych w Berlinie, Gdyni, Karlowych Warach czy Cannes. Dzieła Łódzkiej i Katowickiej Szkoły Filmowej, Studia Wajdy, filmy stworzone przez Studio Munka oraz niezależnych twórców.

Dwa główne moduły: jeden z nich skupiony na relacjach międzyludzkich, zagadnieniach, z którymi ludzkość boryka się w dzisiejszych czasach, a drugi poświęcony jednemu z największych futurologów, pisarzy i filozofów XX wieku Stanisławowi Lemowi, którego stuletnią rocznicę urodzin obchodzimy właśnie teraz.

Filmom będzie towarzyszyć wystawa ilustracji autorstwa Daniela Mroza poświęconych prozie Lema.

Świat stoi na progu klęski ekologicznej. Zanieczyszczenie środowiska. Eksploatacja zasobów naturalnych Ziemi. Efekt cieplarniany. Przemysłowa hodowla zwierząt Wizje przyszłości. Wykluczenie. Dyskryminacja i nierówność. Nienawiść. Cyberprzemoc.Samotność. Zamęt i dezorientacja. Zawiłe relacje rodzinne. Play Poland Film Festival zaprezentuje filmy poruszające te tematy, widziane okiem polskich twórców filmowych. Przeszło 1000 minut nspirujących historii, które sygnalizują problem i zaintrygują widza, filmów, do których scenariusz napisało życie.

11-25 listopada: festiwal ważnego polskiego głosu w kinematografii, festiwal filmów, które poruszą do głębi!

