Lokatorka w kinach od 3 grudnia

Nielegalne prywatyzacje, walka o sprawiedliwość i… tajemnicza śmierć, o której nikt nie miał się dowiedzieć. „Lokatorka” to historia inspirowana życiem i tragiczną śmiercią Jolanty Brzeskiej – ikony walki o prawa lokatorskie i działaczki, która nie bała się postawić mafii reprywatyzacyjnej. Film trafi do kin 3 grudnia.

Poruszający dramat sensacyjny, inspirowany do dziś niewyjaśnioną sprawą śmierci warszawskiej aktywistki – Jolanty Brzeskiej. Film odsłania kulisy funkcjonowania i metody działania tzw. mafii reprywatyzacyjnej, dla której niechciani lokatorzy stanowią wyłącznie „ludzką wkładkę” do przejmowanych siłą kamienic, a dramaty ich mieszkańców są niczym wobec walki o wpływy i niewyobrażalne pieniądze. W obsadzie produkcji występują, m.in.: Irena Melcer („Kamienie na szaniec”), Leszek Lichota („Wataha”), Jan Frycz („25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”), Sławomira Łozińska („Dług”), Piotr Głowacki („1800 gramów”), Kamil Nożyński (serialowy hit „Ślepnąc od świateł”) oraz Andrzej Grabowski („PitBull”). „Lokatorka” obnaża prawdę na temat szokującego procederu, w wyniku którego w samej tylko Warszawie zreprywatyzowano ponad 4000 nieruchomości, wartych 20 miliardów złotych, a 50 tysięcy osób – uznanych za zbędny balast – pozbawiono dachu nad głową. To również film o tych, którzy próbując przeciwstawić się „czyścicielom kamienic” oraz bezwzględnemu układowi polityki, przestępczości i biznesu, musieli ponieść najwyższą cenę.

Spokój mieszkańców kamienicy na warszawskim Mokotowie burzy pojawienie się rzekomego, prawnego właściciela budynku. Stosując bezwzględne metody, mężczyzna zaczyna zmuszać kolejne rodziny do wyprowadzki. Najbardziej zdeterminowana w walce o prawo do swego mieszkania jest Janina Markowska (Sławomira Łozińska). Kobieta nie zamierza opuścić domu, w którym jej rodzina mieszka od ponad 70 lat. Kiedy jednak obiekt pustoszeje, a Janina znika w tajemniczych okolicznościach, policja rozpoczyna dochodzenie. Prowadzi je stojąca na czele specgrupy oficer – Anna Szerucka (Irena Melcer). Kolejne poszlaki naprowadzają funkcjonariuszkę na trop intrygi, w którą zamieszani są politycy, agenci dawnych służb oraz wysoko postawieni członkowie palestry. Rozpoczyna się nierówna walka z układem, której stawką jest życia oraz prawa wyrzucanych na bruk mieszkańców.

Brzeska wyszła z domu 1 marca 2011 roku i nigdy do niego nie wróciła. Jej zaginięcie zgłosiła na policję córka Magdalena. W marcu 2011 roku w Parku Kultury w Powsinie znaleziono spalone zwłoki kobiety, które połączono z zaginięciem społeczniczki, a w kwietniu sekcja potwierdziła, że spalona kobieta z Powsina to właśnie Jolanta Brzeska

Gatunek: thriller, sensacyjny, dramat

Produkcja: Polska 2021

Producent: Mikołaj Pokromski, Jarosław Talacha / Pokromski Studio („Fuck for Forest”, „Maria Skłodowska-Curie”)

Koproducent: Telewizja Polska S.A.

Współfinasowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Reżyseria: Michał Otłowski („Jeziorak”)

Scenariusz: Jacek Matecki, Tomasz Klimala („365 dni”)