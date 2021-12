Hazardzista w kinach od 28 stycznia

Udostępnij



















Martin Scorsese przedstawia: Oscar Isaac w znakomitej, magnetyzującej roli w odurzającym, gęstym, pełnym napięcia, które niemal rozsadza ekran thrillerze (Variety). Wciągająca od pierwszej minuty opowieść, która trzyma w napięciu niczym gra o najwyższą stawkę, to według prestiżowej organizacji National Board of Review jeden z najlepszych filmów mijającego roku. Martin Scorsese przedstawia: Oscar Isaac w znakomitej, magnetyzującej roli w odurzającym, gęstym, pełnym napięcia, które niemal rozsadza ekran thrillerze (Variety). Wciągająca od pierwszej minuty opowieść, która trzyma w napięciu niczym gra o najwyższą stawkę, to według prestiżowej organizacji National Board of Review jeden z najlepszych filmów mijającego roku.

William (Oscar Isaac) w pojedynkę podróżuje po Stanach, jeżdżąc od kasyna do kasyna. Nigdzie nie zatrzymuje się na dłużej, nie ujawnia swojej prawdziwej tożsamości i obsesyjnie dba o to, by pod żadnym pozorem nie zostawiać po sobie śladów. Ma wszystko pod kontrolą, do momentu gdy w jednym z kasyn trafia na Cirka (Tye Sheridan), syna dawnego kolegi, z którym służył w armii. Chłopak zna nie tylko prawdziwe nazwisko Williama, ale też jego mroczną przeszłość. Gdy staje się jasne, że ich spotkanie nie jest przypadkowe, a Cirk chce, by William pomógł mu naprostować sprawy, które dotyczą ich obojga, mężczyzna zostaje zmuszony do podjęcia ryzykownej akcji.

data ostatniej modyfikacji: 2021-12-23 18:24:05

Udostępnij