Szalony świat Louisa Waina w kinach od 22 kwietnia

Niesamowita historia życia i twórczości Louisa Waina – ekscentrycznego artysty-geniusza, który miał prawdziwego kota na punkcie kotów i swoją miłością do tych zwierząt zaraził całą Anglię, a z czasem cały świat. W roli głównej, w jednej z najciekawszych kreacji w karierze, etatowa gwiazda hitów Marvela – Benedict Cumberbatch („Dr Strange”, „Sherlock”). Nominowanemu do Oscara aktorowi na dużym ekranie partnerują, m.in.: nagrodzona Złotym Globem odtwórczyni roli Królowej Elżbiety II z serialu „The Crown” – Claire Foy, twórca globalnych przebojów „Jojo Rabbit” i „Thor: Ragnarok” – Taika Waititi oraz ikona mrocznego rocka, muzyk i kompozytor – Nick Cave. „The Electrical Life of Louis Wain” to chwytająca za serce, sensualna opowieść o miłości, szaleństwie, nieskrępowanej wyobraźni i zdumiewającym talencie mężczyzny, który – jak nikt przed nim w historii – wiedział i rozumiał… jak namalować kota.