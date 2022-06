francuski film "Księgarnia w Paryżu" w kinach od 24 czerwca

Ta poetycka i wzruszająca opowieść powstała na podstawie oryginalnego scenariusza, nieżyjącego mistrza kina Ettore Scoli. Na ekran postanowił ją przenieść Sergio Castellitto ("Opowieści z Narnii', "Wielki błękit"), który wciela się też tu w główną rolę. Partneruje mu znakomita francuska aktorka Bérénice Bejo nominowana m.in. do Oscara za drugoplanową rolę w filmie „Artysta".

Życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka.



Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia.

