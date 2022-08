„Wrobiony” na ekranach polskich kin

„Wrobiony” opowiada historię śledztwa i skrywanej przez wieki tajemnicy i robi to w sposób niezwykle plastyczny, wręcz malarski! Nie często mamy przyjemność podziwiać w polskim kinie produkcje, w których zdjęcia odgrywają tak wielką rolę. Tu filmowe kadry zamieniają się w obrazy jak w ujęciach z głównym bohaterem podczas pracy, które były inspirowane obrazem Caravaggia św. Hieronim piszący. Za zdjęcia do filmu odpowiada Arkadiusz Tomiak, jeden z najbardziej utytułowanych i nagradzanych operatorów w Polsce. W jego dorobku znajdują się takie tytuły, jak: „Obława”, „Dziewczyna z szafy” czy „Karbala”.

Zagadkowa śmierć, zaginione XVII-wieczne arcydzieło i intryga z wielkimi pieniędzmi w tle. Dominik (Piotr Adamczyk), wybitny badacz historii sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego, wyrusza do malowniczego Porto Ercole by na miejscu zebrać materiał naukowy na temat ostatnich lat życia Caravaggia. Na miejscu okazuje się, że tuż przed jego przyjazdem, w mieście dochodzi do nagłej śmierci innego pasjonata twórczości barokowego artysty. Zmarły ojciec Tornatore poświęcił życie poszukiwaniu dzieł malarza i wierzył, że uda mu się odnaleźć bezcenny obraz „Maria Magdalena w ekstazie”, którego los od wieków pozostawał nieznany. Zapiski ojca Tornatore przez przypadek trafiają w ręce Dominika, który z pomocą nowopoznanego duchownego ojca Paolo (Luca Calvani) postanawia kontynuować poszukiwania zaginionego obrazu. Ekscytująca początkowo przygoda zmienia swoje niewinne oblicze, gdy okazuje się, że na tropie unikalnego płótna jest również włoska mafia, a działaniom poszukiwaczy zaczyna przyglądać się policja oraz tajemnicza piękność, Sylvia (Alessandra Mastronardi). Dominik zostaje uwikłany w niebezpieczne śledztwo, które ujawnia kulisy międzynarodowej intrygi. Walcząc z czasem i z potężnymi przeciwnikami próbuje rozwikłać skrywaną przez wieki tajemnicę obrazu.