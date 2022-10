Strach ma wielki ekran! Nadchodzi Maraton Halloween w kinach Helios

Co przeraża najbardziej? Demony, potwory, psycho-mordercy, a może zombie? Dzięki tegorocznemu Maratonowi Halloween w kinach Helios nie trzeba będzie się ograniczać, a to za sprawą aż ośmiu filmów w dwóch różnych terminach. Pytanie tylko, czy widzom wystarczy odwagi na przyjęcie takiej dawki strachu?

Koniec października zapowiada się wyjątkowo przerażająco... Wszystko dzięki Maratonom Halloween w kinach Helios, które zaserwują najodważniejszym kinomanom porcję dreszczy, zimnych potów i sennych koszmarów nie jeden, a dwa razy! 28 i 31 października będzie można wybrać się na aż osiem filmów w dwóch wyjątkowych zestawach.

Początek pierwszego zestawu to długo wyczekiwana premiera: „Egzorcyzmy siostry Ann”, czyli przerażająca historia spotkania młodej zakonnicy, której powołaniem jest walka z demonami. Po krótkiej przerwie na ekranach pojawi się pierwsza przedpremiera tego wieczoru – „Smakosz: Odrodzenie”. Po 23 latach tytułowy „smakosz” budzi się, by znowu zaspokoić swój głód... Następnie kolejna przedpremiera – „Larwy”, czyli opowieść o tym, co czai się w ziemi. Na koniec trzymające w napięciu „Nie patrz w dół”, czyli lęk na - dosłownie! - najwyższym poziomie.

Zestaw drugi to również prawdziwa uczta dla miłośników filmów grozy. Na początek pierwsza przedpremiera tego wieczoru „Opętana”, opowieść o fali tajemniczych zgonów mieszkańców małego miasteczka. Po krótkiej przerwie kolejna przedpremiera – „Goście”, po których każdy zastanowi się dwa razy przed wizytą u (nie)znajomych. Następnie „Siedlisko zła” - seria nadprzyrodzonych wydarzeń zmusza przypadkową rodzinę do walki o przetrwanie. Na koniec melanż życia, który wymknął się spod kontroli, czyli szalona produkcja - „Apokawixa”.