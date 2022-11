„Listy do M. 5” - kultowa seria wraca na duży ekran

Ta urzekająca komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie jest nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia w naszym kraju. Niezmiennie bawi i wzrusza, ale ukazuje też co jest w życiu naprawdę ważne. W nowej odsłonie filmu losy bohaterów skoncentrują się wokół poszukiwania bliskości. Piąta część historii podkreśla, że dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, ludzie potrzebują drugiej osoby u swojego boku. Już 4 listopada na ekranach kin Helios zadebiutuje hit - „Listy do M. 5”!

W najnowszej odsłonie widzowie zobaczą nowe świąteczne perypetie swoich ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem? Szczepan i Karina uwikłają się w bitwę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. A przy okazji, na własnej skórze, sprawdzą czy „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”. Nie zawsze kryształowy Mel stanie na drodze innego, niekoniecznie „świętego” Mikołaja, a wydarzenia z jego udziałem staną się medialną sensacją! Natomiast słabo znoszący samotność Wojciech, całkiem przypadkowo, pozna sympatycznego wigilijnego oszusta…

To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. „Listy do M. 5” skupią się na uniwersalnych wartościach, takich jak: miłość, bliskość i życzliwość, które, szczególnie teraz, są najważniejsze. W głównych rolach widzowie zobaczą ponownie: Tomasza Karolaka, Wojciecha Malajkata, Agnieszkę Dygant, Piotra Adamczyka oraz Janusza Chabiora. Do grona nowych bohaterów dołączą Jan Peszek, Aleksandra Popławska, Maria Dębska czy Mateusz Banasiuk.