„Egzorcyzmy siostry Ann” na ekranach kin Helios

Reżyser przerażającej wizji z „Ostatniego egzorcyzmu” wznosi się na kolejny poziom grozy w swoim najnowszym filmie „Egzorcyzmy siostry Ann”. W piątek, 28 października, widzowie kin Helios będą świadkami mrocznej walki o przetrwanie… Ten egzorcyzm to coś więcej niż starcie dobra ze złem. To podróż do najmroczniejszych czeluści ludzkiej duszy.