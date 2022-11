„Gorzko, gorzko!” w kinach od 25 listopada

„Gorzko, gorzko!” to przezabawna historia podrywacza, który zrobi wszystko, by zdobyć serce pięknej nieznajomej. Nawet jeśli ta, już za dwa tygodnie, ma stanąć na ślubnym kobiercu, by powiedzieć „tak” innemu facetowi.

W obsadzie filmu prawdziwa plejada gwiazd: Mateusz Kościukiewicz, Zofia Domalik, Agnieszka Więdłocha, Rafał Zawierucha, Edyta Olszówka, Marcin Perchuć, Anna Dereszowska, Cezary Pazura, Emilia Krakowska, Rafał Rutkowski, Tomasz Sapryk i wielu, wielu innych. Duża dawka rozbrajającego humoru, zaskakujące zwroty akcji plus nieustające emocje – to komediowy strzał w dziesiątkę i świetna zabawa dla widzów obojga płci. Przyjmijcie zaproszenie na największe polskie wesele i bawcie się, jak nigdy dotąd!





Przypadkowe spotkanie z piękną nieznajomą wywraca do góry nogami życie Tomka (Mateusz Kościukiewicz) – asa agencji reklamowej. Zamiast podpisać lukratywny kontrakt, z dnia na dzień traci on wszystko: pracę, mieszkanie, wypasiony samochód... Postawiony w sytuacji bez wyjścia, wprowadza się do brata – Janka (Rafał Zawierucha), zakochanego w kwiaciarce Klarze (Agnieszka Więdłocha) odludka i komputerowego freaka. Tomek, wytrawny podrywacz, proponuje bratu deal. Pomoże mu w miłosnych podbojach, jeśli ten odszuka zjawiskową nieznajomą. Trochę hakerskiej magii i dziewczynę udaje się odnaleźć. Ma na imię Ola (Zofia Domalik) i dokładnie za dwa tygodnie wychodzi za mąż, za syna ministra sprawiedliwości! Czasu nie ma zbyt wiele, ale Tomek nie waha się wejść do gry. Wykorzystując cały swój urok, wkrada się w łaski pani ministrowej (Edyta Olszówka) i składa kobiecie podstępną propozycję. Oferuje, że wspólnie z bratem nakręci film z przygotowań do ślubu jej syna. Lecz tak naprawdę ma tylko jeden cel – uwieść i zdobyć serce Oli. A nie będzie to łatwe, bo wesele, na którym się zatrudnił, to impreza, jakiej jeszcze nie było: uczta na Zamku Królewskim, tysiące gości, w tym prezydent, rekiny biznesu, celebryci i VIP-y, do tego topowe zespoły przygrywające do kotleta i fajerwerki, które rozświetlą całą Warszawę. Po prostu największe polskie wesele.