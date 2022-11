„Pan zabawka” w kinach od 30 grudnia

Komedia o przyjaźni, zabawie i prawdziwej radości, które są silniejsze i ważniejsze od wszystkich pieniędzy tego świata – nawet jeżeli ma się do czynienia z najbardziej rozkapryszonym synem miliardera! Gwiazdy hitów: „Amelia”, „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra” i „Asterix na Olimpiadzie” (Jamel Debbouze) oraz produkcji: „Poznajmy się jeszcze raz” (Daniel Auteuil), „Spódnice w górę!” (Alice Belaïdi) a także „Skarb Mikołajka” (Simon Faliu) w zwariowanym filmie twórcy „Lucky Lucke’a” – Jamesa Hutha. Jest to remake kultowej francuskiej komedii „Zabawka” w reżyserii Francisa Vebera (twórcy ikonicznych komedii takich jak „Plotka” czy „Kolacja dla palantów”) z 1976 roku. Czy przyjaźń można kupić? Nie, ale jak ma się przyjaźń to nie trzeba już niczego więcej kupować!