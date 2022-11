"LUNANA. Szkoła na końcu świata" - pierwsza w historii Bhutanu nominacja do Oscara

Udostępnij



















„Lunana. Szkoła na końcu świata” to piękne górskie krajobrazy, muzyka i subtelne poczucie humoru, które na pewno przełożyły się na popularność filmu na całym świecie i pierwszą w historii Bhutanu nominację do Oscara. W sieci pojawił się polski zwiastun do filmu. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć film już na początku przyszłego roku. Film wejdzie do kin 13 stycznia. „Lunana. Szkoła na końcu świata” to piękne górskie krajobrazy, muzyka i subtelne poczucie humoru, które na pewno przełożyły się na popularność filmu na całym świecie i pierwszą w historii Bhutanu nominację do Oscara. W sieci pojawił się polski zwiastun do filmu. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć film już na początku przyszłego roku. Film wejdzie do kin 13 stycznia.

Mieszkający w stolicy Bhutanu Ugyen ma jasno sprecyzowany plan na życie. Mężczyzna marzy o karierze piosenkarza i w tym celu planuje wyjechać do Australii. Zanim jednak będzie mógł to zrobić, musi odbyć ostatni rok rządowej służby nauczycielskiej.



Decyzją przełożonych trafia do najbardziej odległej wiejskiej szkoły. Położone na wysokości pięciu tysięcy metrów miejsce nie ma nic wspólnego z wygodnym życiem, jakie do tej pory prowadził. Nie ma tam elektryczności, brakuje jakichkolwiek materiałów edukacyjnych, a w klasie, w której ma prowadzić zajęcia, obok swoich podopiecznych spotkać może… yaka.



Choć początkowo Ugyen chce jak najszybciej stamtąd uciec, zaangażowanie młodych uczniów, ale też serdeczność i niesamowita siła mieszkańców wioski sprawiają, że zaczyna zmieniać opinie o tym wyjątkowym miejscu.

data ostatniej modyfikacji: 2022-11-07 14:44:15

Udostępnij