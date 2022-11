„Prorok” od 11 listopada na ekranach kin Helios

Sieć kin Helios prezentuje najnowszy film biograficzny opowiadający poruszającą historię Prymasa Wyszyńskiego. Ta zrealizowana z rozmachem w Polsce i we Włoszech produkcja zadebiutuje na ekranach już w najbliższy piątek, 11 listopada.

Film ukaże nieznane wątki z życia kardynała Stefana Wyszyńskiego na tle ważnych dla Polski wydarzeń, takich jak obchody milenijne czy wydarzenia z Trójmiasta z grudnia 1970 roku. Pokaże nieugiętego przywódcę, który nie boi się rozmawiać z dążącymi do zniszczenia Kościoła komunistami. Słowa Prymasa „Zło pokonamy tylko dobrem i prawdą” mogą stać się kamieniem węgielnym w budowaniu nowego ładu i porządku moralnego.

„Prorok” opowiada historię Prymasa Tysiąclecia, przywódcy duchowego i wizjonera, który pertraktuje z władzami komunistycznymi, by wynegocjować więcej praw dla Kościoła i uciemiężonego narodu. Pozorne porozumienie zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność religijną i godność człowieka. Rząd wszelkimi metodami próbuje zniszczyć Prymasa wraz z jego wiernymi, dążąc do całkowitej ateizacji kraju. W tym celu rozpoczyna akcję o kryptonimie „Prorok” zrzeszającą setki agentów, którzy będą śledzić każdy krok Prymasa. Niezachwiana wiara i konsekwentna postawa duchownego, a także propagowanie przez niego miłości, wolności i godności jednostki stają się prologiem do upadku komunizmu.