Wielka ucieczka! w kinach od 9 grudnia

Jest rok 1944. Trójka rodzeństwa zostaje wysłana do oddalonej od zagrożeń małej miejscowości na prowincji Anglii. Na peronie stacji kolejowej czeka już na nich zaprzyjaźniona rodzina. Z pomocą życzliwych ludzi, dzieci już wkrótce przyzwyczajają się do życia z dala od zgiełku niebezpiecznego miasta. Pewnego dnia, podczas zabawy w chowanego, dzieci spotykają ukrywającego się na stacji kolejowej młodego żołnierza, który mówi im, że ma do wykonania ściśle tajną misję. Na tropie nieznajomego jest Żandarmeria Wojskowa, która próbuje go schwytać za wszelką cenę. Tak oto rozpoczyna się niezwykła i ekscytująca przygoda. Jednak trójka rodzeństwa to za mało, więc do akcji ratowania żołnierza przyłączają się również dzieci z całej okolicy. Młodzi bohaterowie muszą zrobić wszystko co w ich mocy, aby pomóc mu wsiąść do pociągu, który odwiezie go w bezpieczne miejsce.



Gatunek: przygodowy, familijny, dramat

Produkcja: Wielka Brytania 2022

Reżyseria: Morgan Matthews („X+Y”, „Williams”)

Scenariusz: Daniel Brocklehurst („Zostań przy mnie”, „Safe”), Jemma Rodgers

Obsada: John Bradley („Gra o tron”, „Moonfall”), Jenny Agutter („Avengers”, „Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz”), Sheridan Smith („Łowca i Królowa Lodu”), Tom Courtenay („Gambit, czyli jak ograć króla”, „Złoty kompas”, „Kroniki młodego Indiany Jonesa”), Beau Gadsdon („Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”, „The Crown”), Hugh Quarshie („Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”, „Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo”), Philip Gascoyne („Enola Holmes 2”, „Peaky Blinders”)