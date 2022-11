„Wiosna mojego życia” Roza Violet Barlow

Druga szansa na prawdziwą miłość nie zdarza się często. Czy

odważysz się ją wykorzystać?

Co się wydarzy, gdy młoda kobieta porzuci wielkie miasto, gdzie prowadzi życie singielki i przeniesie się na rodzinną wieś, by zacząć wszystko od nowa? Summer Rasmussen niebawem pozna odpowiedź na to pytanie. Póki co musi poradzić sobie z remontem urokliwego domku odziedziczonego po babci i nauczyć się, jak pielęgnować ogród. Ale to jej najmniejsze zmartwienia, bowiem krótko po przeprowadzce okazuje się, że seksowny policjant Ryan, w którym kochała się jako nastolatka, wciąż budzi w niej tak samo gorące uczucia... Czy mimo wieloletnich sekretów będą potrafili wykorzystać drugą szansę na miłość?

