„Pracodawca wszechdoświadczalny. Employee experience po prostu” Ada Bereś

Co odróżnia dobrego pracodawcę od byle jakiego? Szefowie! To oni mają w swoim arsenale narzędzia, które mogą sprawić, że pracownicy zaczną doceniać swoje miejsce zatrudnienia.

Ada Bereś, wieloletnia kierownik projektów komunikacyjnych, strateg planowania działań z zakresu employee experience, w lekki sposób ukazuje te narzędzia z perspektywy potrzeb i oczekiwań pracowników. Bycie szefem zaangażowanym w życie członków zespołu – a przez to ograniczającym odejścia, poprawiającym wydajność i maksymalizującym zyski – nie jest wcale tak nieosiągalne, jak mogłoby się wydawać! Jeśli do tej pory byłeś przekonany, że employee experience, employee engagement, czy employer branding są tematami wyłącznie działu HR – czas najwyższy to zmienić! W dłoniach trzymasz odpowiednią książkę, by zrozumieć ich niebagatelne znaczenie w pełnieniu roli dobrego menedżera, szefa, przełożonego.

Udostępnij