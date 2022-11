„Wyśniona” Frank Bell

Przed osiemnastoma laty zmiany klimatyczne doprowadziły do zalania kontynentów, a życie na Ziemi stało się niemożliwe. Zapobiegliwi wybudowali Oazę – głęboki na dwieście metrów wykop, stanowiący schronienie przed kataklizmem. Część z ocalałych szybko zrozumiała, że pełen lęku postapokaliptyczny świat idealnie nadaje się do wprowadzenia reżimu. Opuszczanie mieszkań zostało surowo zabronione.

Jednocześnie dzięki zaawansowanej technologii stworzono Komplety – system edukacyjny prowadzony we śnie poprzez podłączanie się do specjalnego urządzenia. Nastoletni Paweł Swain buntuje się przeciwko otaczającej go rzeczywistości. Pewnego dnia ucieka i rozpoczyna wspinaczkę na Fundament – sam szczyt Oazy – by odnaleźć ojca, zesłanego tam kilkanaście lat wcześniej. Zaniepokojony sąsiad Swaina, Kosma Urban, chce ustalić, co dzieje się z jego kolegą. Wkrótce ich losy połączą się we wspólnej misji, która ma przywrócić wolność mieszkańcom Oazy...

