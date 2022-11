Każdy człowiek potrzebuje odpoczynku od pracy, nauki i obowiązków. Odskocznią od codziennych spraw powinna być nasza pasja. Nigdy nie jest za późno, aby znaleźć zajęcie, które będzie sprawiało nam satysfakcję. Śpiew, taniec, szydełkowanie czy malarstwo to najczęściej wybierane hobby. Obecnie bardzo dużą popularnością cieszą się specjalne zestawy, które umożliwiają malowanie po numerach. Sięgają po nie zarówno dorośli, jak i dzieci. Dlaczego może być to kreatywna pasja dla każdego? Podpowiadamy.

Zestawy do malowania po numerach są dla każdego

Obecnie w sklepach znajdziemy zestawy umożliwiające malowanie po numerach dla każdego , zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży oraz dzieci. Osoby o większych zdolnościach manualnych mogą sięgnąć po bardziej skomplikowane wzory i motywy. Z kolei dla dzieci przygotowane są obrazki z ulubionymi zwierzątkami lub bajkowymi postaciami.

Wybór takich zestawów jest bardzo szeroki. Dotyczy on zarówno wielkości płótna, jak i poziomu trudności malowanki. Obrazy do malowania dla dorosłych po numerach to szeroki wybór pejzaży, zwierząt, kwiatów, a także nowoczesnych wzorów, które są inspirowane sztuką street artu.

Zestaw do malowania po numerach jest kompletny

Malowanie po numerach to kreatywny sposób na spędzenie wolnego czasu, który wybierany jest zwłaszcza przez osoby lubiące wszelkie zajęcia manualne i plastyczne. Taki zestaw jest idealny dla osób, które chciałyby nauczyć się malować, ponieważ dzięki instrukcji w postaci numerków ćwiczą zdolności manualne i w przyszłości będą mogły tworzyć własne dzieła.

Ogromną zaletą tego zestawu jest jego kompletność. Oznacza to, że znajduje się w nim wszystko, czego potrzebujemy do stworzenia konkretnego obrazu. Takie malowanki dostępne są jako plakaty lub płótna naciągnięte na ramę. W zestawie znajdują się też w słoiczkach ponumerowane farby akrylowe oraz kilka pędzelków o różnych grubościach, a dodatkowo czytelna instrukcja, która pozwala krok po kroku stworzyć obraz.

Samodzielnie namalowany obraz to doskonała dekoracja domu