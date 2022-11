Brakujące odpowiedzi Katarzyna Chmiel

Gdy Stefania budzi się rano w swoim łóżku – ubrana tylko w męską bieliznę – nie potrafi przypomnieć sobie, co robiła poprzedniej nocy. Zakłada jednak, że ma to związek z przystojnym, nagim nieznajomym, który zaskakuje ją swoją obecnością w jej własnym mieszkaniu...

Kiedy kilka godzin później ten sam mężczyzna pojawia się w agencji reklamowej – gdzie pracuje Stef – jako jeden z kontrahentów, kobieta już wie, że ich poprzednie spotkanie nie było przypadkiem. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że to pozornie niezaplanowane spotkanie wywoła lawinę wydarzeń, która może całkowicie zniszczyć jej życie. Co się wydarzy, kiedy na jaw wyjdą niewygodne fakty i historie z przeszłości, do tej pory będące dla Stefanii zagadką?

