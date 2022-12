Mikołajkowy Maraton Horrorów w kinach Helios

Dla wszystkich kinomanów, którzy ciągle w niego wierzą, (niekoniecznie święty) Mikołaj przygotował mrożący krew w żyłach upominek w postaci przerażającego maratonu z aż trzema pokazami przedpremierowymi!

Jako pierwsza wyświetlona zostanie produkcja stworzona dla widzów o wyjątkowo stalowych nerwach… Będzie to przerażający „TERRIFIER 2. MASAKRA W ŚWIĘTA”. To najmocniejszy horror tego roku, czego dowodem są reakcje i omdlenia widzów pierwszych pokazów za oceanem. Następnie zaprezentowane zostaną kolejno dwie przedpremiery: „NARODZINY ZŁA” oraz „SPALĘ WAS WSZYSTKICH”. Na koniec, tylko dla najwytrwalszych, Helios przedstawi horror „MĘCZENNICY”.

We wszystkich kinach Helios w całej Polsce 9 grudnia, o godzinie 23.00 rozpocznie się Mikołajkowy Maraton Horrorów. Strach się bać? Mało powiedziane! Zestaw filmów dobrany przez sieć z pewnością przyprawi o autentyczny dreszcz emocji każdego fana mocnych wrażeń na wielkim ekranie.