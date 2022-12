Wyczekiwana premiera filmu „AVATAR: Istota wody” w kinach Helios

Akcja filmu rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć…

Przy okazji tej premiery Helios zaprasza do udziału w konkursie pod hasłem „Pokaż nam kolory swojej rodziny”. Każda rodzina, także ta filmowa z megaprodukcji „Avatar: Istota wody”, to mieszanka wybuchowa charakterów, temperamentów i nastrojów. Aby wziąć udział w zabawie, należy w kreatywny sposób zinterpretować konkursowe hasło i uwiecznić je na fotografii, a następnie przesłać zgłoszenie pod adresem https://konkursy.helios.pl/landing/avatar2 do 8 stycznia włącznie. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oryginalnymi zestawami gadżetów filmowych oraz paletą cieni do oczu NYX Professional Makeup z limitowanej kolekcji inspirowanej filmem „Avatar: Istota wody”.

Na ten wzruszający, wizjonerski obraz z pewnością warto było czekać aż trzynaście lat! Bilety na premierowe seanse w 2D oraz 3D dostępne są w kasach kin Helios w całej Polsce, a także na stronie www.helios.pl/avatar oraz w nowej aplikacji mobilnej. Przy zakupie warto pamiętać o ofercie „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”, gwarantującej wybór najlepszych miejsc, a także najbardziej korzystne ceny biletów.