Helios prezentuje film „Pokusa”

Najnowsza produkcja w reżyserii Marii Sadowskiej to ekranizacja bestsellera Edyty Folwarskiej. Autorka jak nikt zna tajemnice polskiego establishmentu oraz show biznesu i pokazuje ich mroczną stronę bez żadnej cenzury. Jeśli książka rozbudziła wyobraźnię setek tysięcy kobiet, film rozpali je do czerwoności… Sieć kin Helios zaprasza na premierowe seanse od najbliższego piątku, 27 stycznia.

Oparta na faktach historia, w której atrakcyjna i ambitna Inez od zawsze marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie śledzącym życie gwiazd sportu i ekranu, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny...

Jej szef Filip jest co prawda niezwykle atrakcyjnym mężczyzną, ale traktuje Inez tylko jak dziewczynę na posyłki. Natomiast jej idol Maks - piłkarz u szczytu sławy - okazuje się czarującym, ale niepokojąco tajemniczym facetem. To właśnie o nim Inez ma napisać swój pierwszy materiał. W tym celu przez trzy dni ma nie odstępować go na krok. To co zobaczy, przeżyje i poczuje będzie jednak musiała zachować tylko dla siebie. Chyba, że znajdzie w sobie odwagę, by wywołać skandal, który wstrząśnie całym krajem.