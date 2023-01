Helios prezentuje Nieromantyczny Maraton Grozy

Są tacy, dla których wspólne oglądanie horrorów może być najwyższą formą romantyzmu, wówczas przytulać się można ze… strachu! W piątek, 10 lutego, specjalnie z myślą o wszystkich mających dość przesłodzonej walentynkowej atmosfery, sieć kin Helios przygotowała filmową noc pełną grozy bijącej wprost z wielkich ekranów.

Tej nocy we wszystkich kinach sieci zostaną zaprezentowane aż cztery horrory z premierowym pokazem filmu „ABYZOU” na początek. Ta wyjątkowa opowieść o starożytnym demonie przeprowadzi widzów do kolejnej makabrycznej kostnicy w przedpremierowej produkcji „PLAY DEAD”. Po krótkiej przerwie zrobi się jeszcze mroczniej za sprawą dwóch filmów, po których kilka kolejnych nocy widzowie będą najpewniej spać przy włączonym świetle. Pierwsza projekcja to przedpremierowo wyświetlany film „OCZY DEMONA”, gdzie pierwsze skrzypce grają zjawiska paranormalne, a na sam koniec, dla najodważniejszych, zaprezentowany zostanie kanadyjski horror „CONTROL”.

Do zakochania jeden krok? Oczywiście, ale w repertuarze cyklu Nocne Maratony Filmowe! Bilety na Nieromantyczny Maraton Grozy są już dostępne w sprzedaży w kasach kin Helios, w aplikacji mobilnej oraz na stronie www.helios.pl/nmf_antywalentynki23 . Tej porażającej nocy filmowej po prostu nie można przegapić!