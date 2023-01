To nie bez znaczenia, w czym pijesz herbatę! Zobacz te kubki

Materiał, z jakiego wybudowane są kubki – czy ma znaczenie?

W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad tym, z jakiego materiału powinien być wykonany idealny kubek. Zazwyczaj jest to porcelana ponieważ, materiał ten nie przenosi zapachów ani smaków, dzięki czemu herbata pozostaje świeża i aromatyczna. Kubki z porcelany są także dobrym przewodnikiem ciepła, zatem napar utrzymuje odpowiednią temperaturę przez dłuższy czas.

Kolejnym wyborem, choć już nie tak popularnym, jest kubek z gliny. Gliniane kubki są ręcznie wykonane i nadają herbacie unikalnego smaku. Kubki tego typu są także ciepłe w dotyku, co dodaje komfortu podczas picia herbaty. Jednak nie są zbyt praktyczne na co dzień – to raczej perełki w kolekcjach herbaciarzy niż naczynia codziennego użytku dla rodziny.

Szklane kubki też sprawdzą się do picia herbaty, ponieważ pozwalają na podziwianie koloru i klarowności napoju. Jednak trzeba uważać, żeby kubek nie był zbyt cienki, bo może pękać lub parzyć ręce. Grubsze szkło hartowane jest bardzo solidne, a przy tym wygląda elegancko i lekko. Jest ponadczasowe – świetne nie tylko do serwowania herbaty, ale też kawy czy koktajli.

Lepiej za to unikać kubków metalowych lub plastikowych, ponieważ mogą one przenosić zapachy i smaki, co negatywnie wpływa na smak herbaty. Kubki tego typu szybko również tracą ciepło, co nie jest komfortowe dla picia herbaty. Jeśli stal to nierdzewna, z której najczęściej wykonane są termosy i kubki termiczne na wynos.

A co z designem kubka do herbaty?

Każdy miłośnik herbaty potwierdzi, że ogromne znaczenie dla komfortu i przyjemności picia herbaty ma to, w jaki sposób, i w jakim naczyniu jest ona podawana. Owszem, klasyczne białe kubki są uniwersalne, pasują zawsze i wszędzie, ale to do tych nietypowych, kolorowych lub zdobionych, tłoczonych – krótko mówiąc, innych i ciekawych stylistycznie, wracamy najchętniej.

Mając tę świadomość, zastanów się, czy masz swój ulubiony kubek. Jeśli nie – wyrusz na zakupy i zaopatrz się w naczynie, które będzie tylko Twoje. Może to być kubek całoroczny lub okolicznościowy, np. z motywami walentynkowymi czy bożonarodzeniowymi. Na pewno taki produkt świetnie sprawdzi się jako prezent, bo można go spersonalizować i zamówić z dedykacją w formie nadruku. Będzie pijącemu zawsze przypominał o Tobie!