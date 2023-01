Nominowany do 10. CEZARÓW thriller w kinach od 3 marca

Ceniony europejski reżyser Dominik Moll wraca z trzymającym w napięciu thrillerem, który kilka dni temu otrzymał 10 nominacji do najważniejszych nagród francuskiego przemysłu filmowego - Cezarów. Jego najnowszy film "Noc 12 października" powstał na podstawie głośnej we Francji książki Pauline Guény, która przez rok mieszkała z brygadami kryminalnymi wersalskiej policji.

Ceniony europejski reżyser Dominik Moll w swoim nowym filmie odsłania kulisy pracy wydziału kryminalnego. Choć opowieść ujęta jest w formułę trzymającego w napięciu thrillera, wydaje się że, drobiazgowy portret zdominowanego przez mężczyzn świata, w którym nie ma miejsca na słabości, jest tu istotniejszy niż rozwiązanie kryminalnej zagadki.

Film powstał na podstawie głośnej książki Pauline Guény „18.3: Une année à la PJ”. Pisarka przez rok mieszkała z brygadami kryminalnymi wersalskiej policji sądowej. Dzień po dniu obserwowała ich pracę oraz codzienne życie. Z empatią i czarnym humorem w swojej powieści opisała adrenalinę, zaciekłość i przygnębienie, które wyznaczają tempo spraw prowadzonych przez śledczych. Ta powieść to podróż do serca ciemnej strony mężczyzn.



Film "Noc 12 października" miał swoją światową premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes, a kilka dni temu otrzymał aż 10 nominacji do najważniejszych filmowych nagród we Francji - Cezarów.