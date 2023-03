Wiosenne stylizacje z modną kurtką damską w roli głównej

Wiosna to czas, kiedy zrzucamy z siebie ciepłe, wełniane płaszcze i grube, puchowe kurtki, zamieniając je na lżejszą i wygodniejszą i bardziej odzież. Modne kurtki damskie na wiosnę to wygodne i praktyczne okrycia wierzchnie zapinane na zamek, napy i zatrzaski, które idealnie sprawdzą się w okresie przejściowym. Panie chętnie sięgają także po cieplejsze warianty o przedłużonym kroju, doskonałe na chłodniejsze dni, których nie brakuje na początku wiosny. Sprawdźmy, jakie damskie kurtki na wiosnę warto wybrać i z czym je zestawiać, aby tej wiosny wyglądać i czuć się świetnie!

Długa czy krótka kurtka damska na tegoroczną wiosnę?

Wiosenne kurtki damskie to lżejsze okrycia wierzchnie, które idealnie nadają się do noszenia w okresie przejściowym. Wyposażone w praktyczne zapięcie na zamek, napy i zatrzaski, są wygodne w zakładaniu i zdejmowaniu. Można je nosić zarówno zapięte w dni, kiedy jest chłodno, jak i rozpięte, kiedy aura jest ciepła i słoneczna. Kurtka damska na wiosnę może być zarówno krótka, jak i dłuższa, w zależności od preferencji. Krótkie okrycia wierzchnie idealnie sprawdzą się w casualowych i sportowych stylizacjach, dłuższe pikowane płaszcze możemy natomiast z powodzeniem zestawiać z bardziej klasycznymi outfitami.

Ciekawą propozycją okrycia wierzchniego na wiosnę jest także kamizelka. Podobnie, jak kurtki damskie , także modne kamizelki są dostępne w wariancie dłuższym lub krótszym. Idealnie nadają się do noszenia na ciepły sweter, bluzę dresową czy nawet na sam t-shirt w najcieplejsze, wiosenne dni. Kamizelki dobrze sprawdzą się w przypadku pań, które najczęściej przemieszczają się samochodem i potrzebują wygodnego oraz lekkiego okrycia wierzchniego. Ze względu na ich sportowy charakter, kamizelki poleca się zestawiać głównie z odzieżą w stylu sportowym i casualowym.

Wiosenna kurtka damska na każdą okazję!

Damskie kurtki na wiosnę możemy z powodzeniem łączyć z większością noszonych przez nas na co dzień ubrań. Kolorowe, modne kurtki z kapturem świetnie prezentują się w stylizacjach sportowych – z jeansami, bluzą z kapturem, sneakersami lub trampkami. Wystarczy dobrać do stylizacji modną torebkę typu nerka i już jesteśmy gotowe do wyjścia na miasto!

Kurtki przejściowe damskie w stonowanej kolorystyce czerni, beżów i szarości, idealnie komponują się natomiast z bardziej eleganckimi stylizacjami. Krótkie okrycia wierzchnie możemy zakładać m.in. do cygaretek, spódnic midi, skórzanych botków lub loafersów i tak ubrane udać się do pracy, szkoły lub na uczelnię. Na ważne okazje, warto natomiast sięgnąć po dłuższe pikowane kurtki w czerni lub granacie, które z powodzeniem zastąpią płaszcz i będą świetnym dopełnieniem stylizacji na imprezy okolicznościowe, wieczorne wyjścia z przyjaciółmi, a także wiosenne randki.

Oprócz pikowanych kurtek damskich z ociepleniem, w okresie wiosennym warto sięgnąć także po klasyczną, ponadczasową parkę z kapturem. Jest to kurtka damska, która idealnie nadaje się do noszenia w czasie wolnym. Świetnie prezentuje się zestawiona z bluzą kangurką, wygodnymi joggerami oraz sportowymi butami. Wyposażona w obszerny kaptur obszyty futerkiem, idealnie nadaje się na dłuższy spacer na łonie natury w poszukiwaniu pierwszych zwiastunów wiosny oraz na krótsze i dłuższe wypady poza miasto, kiedy chcemy czuć się wygodnie i zapewnić sobie przy tym odpowiednią ochronę przed chłodem, wiatrem i deszczem.