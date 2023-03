„Metallica: 72 Seasons – Global Premiere”

Widzowie Heliosa będą mieli unikalną szansę aby jako jedni z pierwszych na całym świecie usłyszeć nowy album „72 SEASONS”, na dzień przed jego oficjalną premierą. Na miłośników mocnych brzmień czeka doświadczenie fenomenalnej muzyki na dużym ekranie z potężnym dźwiękiem przestrzennym (w wybranych kinach seans zaplanowano emisję w standardzie DOLBY ATMOS).

„72 SEASONS” to długo oczekiwany, 12. album studyjny słynnego zespołu. Pierwszy singiel „Lux Æterna” – ukazał się 28 listopada 2022 roku i wywołał duże zainteresowanie środowiska muzycznego na całym świecie.

Seans będzie zawierać ekskluzywne wywiady z zespołem. Muzycy podzielą się swoimi przemyśleniami na temat pochodzenia i historii stojących za utworami oraz towarzyszącymi im teledyskami do każdego utworu zawartego na albumie. To niepowtarzalna okazja dla fanów by w pełni doświadczyć „72 SEASONS”.