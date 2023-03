Nie masz jeszcze planów na majówkę? Chcesz się wybrać na fantastyczną zagraniczną przygodę? A może po prostu jesteś zapalonym autostopowiczem? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś!

Autostop Challenge to kultowy projekt prowadzony od wielu lat pod patronatem SGH w Warszawie przez organizacje Zrzeszenie Studentów Polskich. Projekt polega na corocznym wyścigu autostopem po Europie na przełomie kwietnia i maja. W tegorocznej edycji destynacja to słoneczna ALBANIA, dokładnie Eco Camping Valona w miejscowości Wlora na południu kraju. Sam wyścig potrwa od 29 kwietnia do 7 maja!