Zdradliwy okres przejściowy — jak biegać wiosną i się nie przeziębić?

Amatorzy joggingu uprawiają tę dyscyplinę przez cały rok. Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z bieganiem albo chcesz od tego sezonu spróbować treningów już wczesną wiosną, pamiętaj o odpowiednim ubiorze. Marzec i kwiecień bywają bardzo zróżnicowane pod względem warunków pogodowych – nieprzystosowanie się do nich może mieć konsekwencje zdrowotne. Sprawdź, jak właściwie przygotować się do wiosennego joggingu.

Czy można bezpiecznie biegać przy zmiennej pogodzie?

Mało jest warunków atmosferycznych, które kategorycznie uniemożliwiają trening na świeżym powietrzu. Przeszkodą nie jest na pewno niska temperatura, a nawet deszcz o małym lub umiarkowanym natężeniu. W sklepie internetowym ATTIQ znajdziesz odzież sportową na każdą pogodę. Warto jednak przestrzegać kilku zasad, które uchronią Cię przed niepotrzebnym przeziębieniem i infekcją.

Jeżeli decydujesz się na bieg w deszczu, w roztopach czy w podmokłym terenie, zadbaj o wodoszczelne obuwie i odprowadzające wilgoć skarpety. To właśnie przemoczenie stóp odpowiada za większość potreningowych niedyspozycji. Podczas letniej mżawki możesz darować sobie kurtkę przeciwdeszczową, ale nie rezygnuj z niej wiosną – przy niższych temperaturach szczególnie łatwo dochodzi do wychłodzenia spowodowanego wilgocią osadzoną na ubraniach. Zadbaj także o głowę i szyję – ostatnie czego potrzebujesz, to zapalenie ucha lub gardła.





Bluza do biegania wiosną – jakie powinna mieć cechy?

Odzież wierzchnia przystosowana do wiosennego joggingu powinna charakteryzować się wodoodpornością. W zależności od wybranej opcji poziom ochrony przed wilgocią będzie różny: bluza zabezpieczy przed delikatną mżawką, kurtka nawet przed deszczem o umiarkowanej intensywności. Możesz również zdecydować się na bezrękawnik, który osłoni najważniejsze części ciała. Jeśli bieganiem zajmujesz się na serio, warto mieć w szafie każde z wymienionych ubrań, aby móc wybierać pomiędzy nimi w zależności od aktualnych warunków atmosferycznych.

Wodoodporność to jednak nie wszystko — ubrania do biegania muszą umożliwiać cyrkulację powietrza i odprowadzać wilgoć ze środka na zewnątrz. W okresie przejściowym jest to szczególnie istotne – nieoddychająca koszulka czy bluza szybko doprowadzi do zapocenia, a w konsekwencji do przeziębienia czy nawet otarć w miejscach, gdzie zachodzi powtarzalność ruchów (np. pod pachami).

Wybierając bluzę do biegania wiosną, zwróć uwagę na przydatne detale: kaptur oddzielony od kołnierza, niepowodujący podnoszenia się materiału podczas biegania, otwory na kciuki pozwalające schować większość dłoni w rękawie czy wygodne kieszonki z płaskimi, gładkimi zamkami (abyś nie skaleczył się w trakcie ich rozpinania w pełnym biegu).





Legginsy do biegania wiosną – z ociepleniem czy bez?

Dolna część stroju do biegania bywa niedoceniana, zwłaszcza przez nowicjuszy. Niesłusznie – odpowiednie spodnie lub legginsy ułatwiają trening, ponieważ naturalnie współpracują z Twoim ciałem. Wybierając legginsy biegowe damskie lub męskie zwróć przede wszystkim uwagę, czy mają one anatomiczny król i wygodnie leżą. Chociaż styl getrów naturalnie kojarzy się z obcisłym materiałem, nie powinien on być jednak zbyt uwierający – mało kto wie, że mocno ściskające legginsy w połączeniu z intensywnym wysiłkiem, mogą prowadzić do zaburzeń w przepływie chłonki i obrzęków limfatycznych, a taka właśnie jest geneza cellulitu.

Problematyczny w okresie przejściowym jest wybór modelu pod kątem ocieplania. Zasadniczo, jeśli nie należysz do osób łatwo marznących, kilka stopni na plusie już wystarczą, aby zrezygnować z dodatkowej wyściółki. Nawet jeśli pierwsze minuty będą rześkie, szybko się zagrzejesz już na etapie ćwiczeń przygotowujących i rozciągających (bez rozgrzewki nie zaczynaj treningu!). Przegrzanie dolnych partii ciała nie tylko jest niekomfortowe, ale też może prowadzić do bardzo nieprzyjemnych infekcji układu moczowego i otarć.

Jeżeli jednak potrzebujesz sporego wysiłku, by pozbyć się uczucia chłodu i na co dzień jesteś pierwszą osobą, która zakłada bluzę, gdy inni jeszcze chodzą w podkoszulkach – lepiej wybierz delikatnie ocieplany model. Tak naprawdę wszystko zależy od Twoich indywidualnych uwarunkowań, nie ma złotego środka – musisz dobrać strój biegowy pod siebie.





Przydatne dodatki do biegania wiosną

Wiosenny jogging może oznaczać narażenie na podmuchy chłodnego wiatru czy ogólnie niską temperaturę. Chroń przed nimi najbardziej wrażliwe części ciała – zaopatrz się w cieniutką czapkę lub opaskę oraz rękawiczki.

Jeżeli biegasz przy drodze, nawet w środku dnia powinieneś mieć na sobie odblaski, aby ułatwić dostrzeżenie Cię kierowcom. Nocą zastosuj dodatkowe wspomaganie w postaci migających diod (na kostce, na ramieniu czy na czole).