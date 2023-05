OneRepublic gwiazdą festiwalu Isle of MTV Malta 2023

Zespół Ryana Teddera po 15 latach przerwy powraca na Maltę, otwierając tym samym listę gwiazd, które pojawią się podczas największego w Europe letniego, darmowego festiwalu muzycznego.

Ten amerykański zespół rockowy, nominowany m.in. do nagród GRAMMY, gra niemalże w tym samym składzie od ponad dwóch dekad. Tworzą go wokalista i frontman Ryan Tedder, duet gitarzystów Zach Filkins i Drew Brown, klawiszowiec Brian Willett, basista i wiolonczelista Brent Kutzle oraz perkusista Eddie Fisher.

Ostatni przebój OneRepublic, utwór “I Ain´t Worried”, stał się motywem przewodnim hitu kinowego zeszłego roku - filmu “Top Gun: Maverick” (kontynuacji dzieła z końca lat 80. z Tomem Cruisem w roli głównej). O skali popularności tego nagrania świadczy ilość jego odtworzeń w internecie. Na samym Spotify było ich 5 miliardów, a kolejne 3 miliardy na pozostałych platformach streamingowych. Tym samym utwór “I Ain’t Worried” dołączył do kanonu pozostałych hitów OneRepublic jak: "Apologize", "All the Right Moves", "Counting Stars", "Good Life" i "Secrets".

Ostatni album tego amerykańskiego zespołu rockowego (“Human”) ukazał się w sierpniu 2021. Także i on cieszył się sporym zainteresowaniem odbiorców. Same single z tej płyty ("Someday", "Run", "Somebody To Love", "Wanted", "Didn't I", "Better Days" i "Rescue Me") zostały odsłuchane 2,5 miliarda razy na świecie.

Faktem zostania jedną z gwiazd tegorocznej, 15. edycji Isle of MTV Malta zespół podzielił się z fanami w specjalnym wideo.

Minęło 15 lat od naszego ostatniego występu podczas Isle of MTV Malta. Zdecydowanie o 15 lat za długo. Nie możemy doczekać się naszego powrotu do tego pięknego kraju - dodała ekipa Ryana Teddera.

Przez ostatnie 14 lat festiwal Isle of MTV Malta przyciągnął setki tysięcy fanów muzyki do tego śródziemnomorskiego kraju, aby mogli cieszyć się występami gwiazd największego formatu jak: Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta, Kelis, Maroon 5 czy Martin Garrix. Po festiwalu odbędzie się kilkudniowe afterparty w postaci Isle of MTV Malta Music Week - serii klubowych i plenerowych imprez, które potrwają do 23 lipca.

Emocje związane z tegoroczną odsłoną festiwalu Isle of MTV Malta będzie można przeżyć raz jeszcze jesienią. 15 września na antenie MTV pojawi się retransmisja z tego wydarzenia, która będzie dostępna w 150 krajach.

Więcej informacji o festiwalu: https://www.isleofmtv.com

JEN/mat.pras.