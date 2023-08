METALLICA M72 WORLD TOUR LIVE FROM TX w Cinema City

Informacje o tym, jak skorzystać z rabatu dostępne są na blogu: www.cinema-city.pl/blog/metallica-m72-world-tour-live-from-tx . Posiadacze kart Unlimited mogą kupić bilety za połowę regularnej ceny.

Koncerty odbędą się w Cinema City Gliwice, Cinema City Katowice – Punkt 44, Cinema City Kraków – Bonarka, Cinema City Poznań – Kinepolis, Cinema City Warszawa – Galeria Mokotów, Cinema City – Arkadia, Cinema City Wrocław – Wroclavia, Cinema City Łódź – Manufaktura, Cinema City Toruń – Czerwona Droga.

Od debiutanckiego Kill ‘Em All z 1983 roku do nowego albumu 72 Seasons z 2023 roku - tak szerokiego materiału zespołu Metallica będzie można posłuchać w trakcie dwóch nocy koncertowych na żywo. Żadna z piosenek nie będzie się powtarzać, a grupa w sumie zaprezentuje ponad 30 piosenek podczas tych dwóch wydarzeń. Trasa M72 to nowa, odważna scenografia, która przenosi słynną scenę Metallica Snake Pit na sam środek, tak by fani mieli pełny widok 360 stopni. Dzięki najnowocześniejszej relacji z użyciem wielu kamer fani, niezależnie od miejsca na sali kinowej, poczują się jak w samym środku muzycznej akcji. Co ważne, impreza jest dwudniowa, tak więc by w pełni cieszyć się heavymetalowymi brzmieniami najlepiej zarezerwować sobie obie noce. Transmisje z koncertów w Teksasie zostaną pokazane w Polsce z opóźnieniem, ze względu na konieczność dopasowania się do lokalnej strefy czasowej.