Czesław Mozil zagra trasę koncertową po mieszkaniach

Czesław rusza na 20 wyjątkowych koncertów – tym razem zagra tak blisko słuchaczy, że… bliżej już się nie da: wystąpi u Was w mieszkaniach! Artysta rozstawi się w salonie, a publiczność zasiądzie na kanapie, na stołku a czasem i na podłodze. Możliwe, że ktoś wysłucha tego koncertu z kuchni. Zapraszamy na wyjątkową trasę wyjątkowego artysty!

24.10 - Krobia (k. Gostynia)

25.10 - Poznań

26.10 - Obrzycko

27.10 - Biernatki k. Kórnika

28.10 - Poznań

29.10 - Bugaj k. Pobiedzisk

03.11 - Kruszwica

04.11 - Wierzchowo-Dworzec k. Człuchowa

05.11 - Sopot

08.11 - Mechlin k. Śremu

09.11 - Obrzycko - II koncert

10.11 - Mianowice

11.11 - Kępno

12.11 - Wrocław

13.11 - Czernica Wrocławska

29.11 - Rzeszów

30.11 - Kraków

01.12 - Ustroń

02.12 - Zabłocie k. Strumienia

03.12 - Cieszyn

Czesław Mozil wraca do koncertowania ze swoim solowym repertuarem. Tym razem obok piosenek znanych i lubianych, pojawią się również utwory z dwóch albumów wydanych w ciągu minionego roku. Pierwszy to rewelacyjnie przyjęta przez krytyków muzycznych „#Ideaologiamozila, druga to „Inwazja Nerdów” nagrana z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół i ognisk muzycznych z całego kraju.

Czesław Mozil Solo to jedyne w Polsce, unikatowe połączenie koncertu muzycznego ze stand-upem, okraszonego błyskotliwymi komentarzami do otaczającej nas rzeczywistości. Charyzmatyczny artysta w zręczny i przenikliwy sposób lawiruje między emocjami odbiorców, żadnego z nich nie pozostawiając obojętnym. To sztuka, która porusza, elektryzuje, dotyka i przejmuje.