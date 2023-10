„Horror Story”, czyli „Dzień świra” naszych czasów

Już 17 listopada do kin wejdzie komedia „Horror Story”, która okazała się absolutnym zaskoczeniem tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. „Nareszcie zabawna polska komedia” – to zdanie można było usłyszeć wielokrotnie podczas rozmów festiwalowych. Dziś do sieci trafiają pierwszy zwiastun i plakat, promujące produkcję.