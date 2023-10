Kim był Janusz Korczak, autor powieści „Kajtuś Czarodziej” i człowiek niezwykle oddany dzieciom? „Kajtek Czarodziej” w kinach od 3 listopada

Janusz Korczak był wybitnym lekarzem, pedagogiem i pisarzem. Urodził się 22 lipca 1878 roku w Warszawie jako Henryk Goldszmit, a zmarł tragicznie w sierpniu 1942 roku w obozie zagłady Treblinka. Korczak zapisał się na kartach historii jako prawdziwy obrońca praw dzieci i pionier pedagogiki. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie problemami dzieci i ich wychowaniem. Studiował medycynę i psychologię, co pozwoliło mu jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby i psychikę młodzieży. W 1911 roku założył Dom Sierot w Warszawie, który stał się przedszkolem i sierocińcem dla dzieci bez rodziców. To właśnie tam rozpoczęła się jego najważniejsza praca z dziećmi. Jednym z najważniejszych dzieł Janusza Korczaka jest książka „Kajtuś Czarodziej”, która ukazała się w 1914 roku. Ta magiczna opowieść stała się klasykiem literatury dziecięcej. „Kajtuś Czarodziej” to historia chłopca o wielkim sercu, który odkrywa w sobie niezwykłe moce i pomaga innym dzieciom oraz zwierzętom. Ta książka wspaniale ilustruje, jak duże znaczenie w twórczości Korczaka miały dzieci. Jego teksty były zawsze nasycone empatią i zrozumieniem dla świata dziecka. W swojej pracy pedagogicznej i pisarskiej akcentował autonomię dziecka oraz jego prawa. Był przekonany, że dzieci są istotami wartościowymi, które mają prawo do własnych myśli i uczuć. Jego metody wychowawcze były rewolucyjne w swoim czasie, gdy dominował surowy i dyscyplinujący model nauczania. On natomiast zachęcał do dialogu z dziećmi i traktowania ich jako partnerów. Zyskał rozgłos nie tylko jako pedagog i pisarz, ale także jako działacz społeczny. Jego praca z dziećmi była niezwykle ważna w ówczesnym kontekście społecznym i politycznym. Niestety, w tragicznych okolicznościach wojennych zginął wraz z dziećmi z Domu Sierot, odmawiając opuszczenia ich i wybierając wspólną śmierć w obozie koncentracyjnym. Janusz Korczak pozostawił trwałe dziedzictwo, które przypomina nam o niezwykłym znaczeniu, jakie dzieci miały w jego życiu i twórczości. Jego dzieło, w tym „Kajtuś Czarodziej”, nadal inspiruje pedagogów, rodziców i czytelników do pielęgnowania dziecięcego świata. „Kajtek Czarodziej”, ekranizacja klasyka literatury dziecięcej, tylko w kinach od 3 listopada.





W roli tytułowej występuje Eryk Biedunkiewicz (debiutujący w serialu BBC „Świat w ogniu”), a partnerują mu zarówno debiutanci, jak i gwiazdy polskiego filmu: Maja Komorowska, Karolina Gruszka, Anna Dzieduszycka, Grzegorz Damięcki czy Piotr Głowacki. Za kreację świata pełnego magii odpowiadają m.in. operator obrazu Rafał Paradowski, kostiumografka Dorota Roqueplo, charakteryzatorka Alina Janerka, czy autorzy muzyki Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz.







Niezwykle uniwersalna opowieść, która nadaje się i dla młodszych, i dla starszych. Na tle współczesnego kina młodzieżowego wyróżnia się przede wszystkim poprzez pokazanie ponadczasowych wartości, takich jak braterstwo, uczciwość czy prawda. Widzowie zobaczą, na co w dzisiejszym świecie warto stawiać oraz w co inwestować swój czas i energię. Grzegorz Damięcki, aktor





Ten film jest wszystkim potrzebny. Dzieci trzeba szanować i próbować je zrozumieć. Maja Komorowska, aktorka





Magiczna opowieść o dorastaniu. Chciałbym pokazać moim dzieciom ten świat pełen wyobraźni i fantazji i podzielić się z nimi wartościami, które ze sobą niesie. Dzieci są najważniejsze. Świat byłby lepszy, gdybyśmy wszyscy kierowali się tą maksymą. Piotr Głowacki, aktor







Za reżyserię „Kajtka Czarodzieja” odpowiada Magdalena Łazarkiewicz, twórczyni „Ostatniego dzwonka”. Producentami są Sylwester Banaszkiewicz i Marcin Kurek, odpowiedzialni za takie produkcje jak „Sonata”, „80 milionów” czy seriale „Erynie”, „Głęboka woda” i „Otwórz oczy”. Napisaną prawie 90 lat temu książkę na język kina przełożyli Magdalena Łazarkiewicz, Katarzyna Terechowicz oraz Kirsten Bonnen Rask i Kasper Bajon.





Zdjęcia realizowane były w przepięknych rejonach Dolnego Śląska, zarówno we Wrocławiu, jak i w Kłodzku, Wałbrzychu czy Szczawnie Zdroju.



Gatunek: fantasy, przygoda

Produkcja: Polska 2023

Producent: Sylwester Banaszkiewicz, Marcin Kurek/mediabrigade

Producent kreatywny: Cyprian Marchewka Reżyseria: Magdalena Łazarkiewicz („Ostatni dzwonek”, „Powrót”, „Głęboka woda”)

Scenariusz: Magdalena Łazarkiewicz („Stulecie winnych”, „Powrót”), Katarzyna Terechowicz („Powrót”, „Dzień kobiet”), współpraca: Kirsten Bonnen Rask, Kasper Bajon

Obsada: Eryk Biedunkiewicz („Świat w ogniu. Początki”), Grzegorz Damięcki („Wyrwa”, „Belfer”, „Podatek od miłości”), Maja Komorowska („Ikar. Legenda Mietka Kosza”, „Popiełuszko. Wolność jest w nas”), Karolina Gruszka („Wyrwa”, „Za duży na bajki”, „Detektyw Bruno”, „Maria Skłodowska-Curie”), Martin Hoffmann („Azyl”, „Nieustraszeni bracia Grimm”), Piotr Głowacki („Lokatorka”, „1800 gramów”, „Tarapaty”, „Detektyw Bruno”, „Broad Peak”), Mirosław Kropielnicki („Kler”, „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”), Anna Dzieduszycka („Sukienka”, „Ułaskawienie”, „Dawid i Elfy”), Eva Sakalova („7 dni grzechu”)