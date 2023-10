Zara Larsson w Warszawie

Przedsprzedaż dla klientów i osób zainteresowanych ofertą Citi Handlowy rozpocznie się w czwartek, 2 listopada o godz. 10:00

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 2 listopada o godz. 12:00

Sprzedaż ogólna rozpocznie się w piątek, 3 listopada o godz. 10:00 na LiveNation.pl

Po zdobyciu miliardów odtworzeń, mnóstwa multiplatynowych wyróżnień i zainteresowaniu rzeszy zagorzałych fanów na całym świecie, z pewnością już każdy słyszał o Zarze Larsson. Nadszedł jednak czas, aby wreszcie poznać ją na żywo. Urodzona w Szwecji popowa gigantka XXI wieku nadal dostarcza mądre i chwytliwe przeboje wzmocnione jej ostrym jak brzytwa dowcipem, przenikliwą inteligencją i niesamowitym talentem do tworzenia hitów. Teraz bez strachu otwiera się jak nigdy dotąd na swojej trzeciej pełnowymiarowej płycie z 2023, która także jest jej pierwszym albumem zrealizowanym przez jej własną wytwórnię Sommer House przy współpracy z Epic Records.

"To naprawdę przerażające móc tworzyć swoje własne projekty i wystawiać je na widok publiczny" - przyznaje. "Tak naprawdę jestem dumna z tego, co robię. Pozwalam ludziom poznać prawdziwą i surową mnie".

Jako dziecko Zara szlifowała swoje umiejętności w rodzinnej Szwecji, osiągając sukcesy we własnym kraju, budując bazę fanów i doskonaląc swoje umiejętności. W 2016 roku zaistniała na światowej scenie jako wyrazista autorka tekstów o wibrującym głosie oraz potężna osobowość czerpiąca pełnymi garściami z natury. Jej platynowy album "So Good" z 2017 roku stał się fenomenem, stając się "drugim najczęściej streamowanym debiutem artystki w historii Spotify". W międzyczasie konsekwentnie łączyła się ze słuchaczami poprzez takie utwory jak: potrójnie platynowy - "Never Forget You" z MNEK i platynowe hity - "Lush Life", "Ain't My Fault" i "Symphony" z Clean Bandit. Obecnie jest uznaną na całym świecie supergwiazdą, która w przeszłości zdobywała trofea podczas rozdania szwedzkich nagród Grammy, Nickelodeon Kids' Choice Awards i MTV EMAs.

W 2021 roku ukazał się jej album „Poster Girl” z takimi kawałkami jak: "Ruin My Life", "Wow" i "Talk About Love" [feat. Young Thug]. Ten ostatni utwór, HYPEBEAST okrzyknął - "energetycznym kawałkiem, w którym popowa artystka nadaje na tych samych falach z szefem YSL Records". Na swojej drodze spotkała się również z wieloma artystami, takimi jak: David Guetta i Kygo, Tyga, Ty Dolla $ign oraz Sabrina Carpenter. Artystka jest niezwykłym fenomenem, który może występować na koncercie Pokojowej Nagrody Nobla czy wirtualnie w Robloxie, jednocześnie zdobywając tytuł "bezczelnej feministki-next-door" od Teen Vogue. W 2022 roku podtrzymała swoją passę dzięki współpracy z Alesso przy utworze "Words", który zdobył setki milionów streamów.

Teraz rozpoczyna kolejną erę odważnym singlem "Can't Tame Her", gdzie połączyła migoczące dyskotekowe brzmienie z przesłaniem mającym na celu umocnienie pozycji artystki na rynku i obietnicą, że "nie uda ci się jej oswoić".