„Uśmiech losu” w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego od 1 grudnia tylko w kinach

Luźno oparta na motywach życia i twórczości fotografa Jacka Przybyłowskiego „Uśmiech losu” to rozgrywająca się w malowniczych, śródziemnomorskich plenerach opowieść o poszukiwaniach szczęścia, miłości i własnego miejsca na Ziemi. Czarująca wdziękiem, emocjami i czułym poczuciem humoru, filmowa podróż w nieznane, która uwiedzie wszystkich miłośników „Greka Zorby”, ognistego smaku rakii oraz bestsellerowego „Maga” pióra Johna Fowlesa.

Andrzej (Mateusz Kościukiewicz), fotografik ze Śląska, przybywa na małą grecką wyspę, aby objąć spadek po stryju. Na miejscu okazuje się, że ten zapisał mu w testamencie kamienny szałas oraz położone w cieniu wulkanu pole. Rozczarowany spadkiem Andrzej postanawia jak najszybciej sprzedać odziedziczoną własność i wrócić do kraju. Wcześniej jednak musi odpracować dług, który jego stryj zaciągnął u greckiego sąsiada. Plan i decyzje, które dotychczas wydawały się oczywiste, komplikują się, kiedy Andrzej poznaje Lenę (Ifigeneia Tzola). Piękna Greczynka kompletnie zawróci chłopakowi w głowie, a to, co wydarzy się wkrótce, zmieni jego spojrzenie na świat i zmusi do zadania pytania – co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze?

Gatunek: dramat, obyczajowy, romans

Produkcja: Polska 2022

Scenariusz i reżyseria: Andrzej Jakimowski („Imagine”, „Sztuczki”, „Zmruż oczy”, „Pewnego razu w listopadzie”)

Obsada:(„Orzeł. Ostatni patrol”, „Twarz”, „W imię…”),(„Miss Violence”, „Dorośli w pokoju”),(„Tajemnice wyspy”)