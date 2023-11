„20 000 gatunków pszczół” w kinach od 8 grudnia

Nagrodzone w Berlinie (najlepsza rola pierwszoplanowa) i Maladze (najlepszy film) oraz nominowane do LUX Audience Award „20 000 gatunków pszczół” to pełen empatii i ciepła obraz o poszukiwaniu własnej tożsamości. Przedstawiamy plakat i zwiastun debiutu Estibaliz Urresoli Solaguren. Czułe i delikatne „20 000 gatunków pszczół” w polskich kinach od 8 grudnia.

Najlepszy hiszpański film roku a także zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę aktorską na MFF w Berlinie. Dziesięcioletnia (!) Sofia Otero jest najmłodszą w historii Berlinale laureatką tej nagrody. W „20 000 gatunków pszczół” wciela się w postać, która pewnego upalnego lata, pośród brzęczących uli, basenowego gwaru i rodzinnych kłótni, zacznie gorączkowo szukać swojego miejsca w roju.



Dziecko, które zakwestionuje zastane normy, zasady i tradycje, sprawi, że na jaw wyjdą długo skrywane tajemnice, a kobiety z rodziny przyjrzą się własnym wyborom i stłumionym pragnieniom. Dziecięcy bunt przypomni im, że prawdę o sobie można manifestować na wiele sposobów.



Debiut Estibaliz Urresoli Solaguren to czuły, delikatny film o akceptacji, pełen zachwytu dla różnorodności świata, w którym jest miejsce aż na 20 000 gatunków pszczół. Dlaczego zatem ogromne bogactwo sposobów, na jakie manifestuje się ludzka osobowość, płeć czy seksualność, tak często budzi sprzeciw? „20 000 gatunków pszczół” to także wzruszający portret rodziny, która jest jak rój: każdy ma tu swoją rolę, wszyscy chronią się nawzajem. Jest tu miejsce dla zagubionych matek, odważnych córek, ciotek-outsiderek i strzegących rodzinnych sekretów babć. A choć w tym ulu huczy od emocji, zderzają się pokolenia i doświadczenia, to każda z jego mieszkanek ma prawo chcieć dla siebie całego życia.

