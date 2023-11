Tate McRae w Polsce

W przyszłym roku Tate wyruszy w swoją pierwszą światową trasę koncertową "THINK LATER TOUR" obejmującą 53 koncerty w Europie, Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. Przygotowane przez Live Nation tournée rozpocznie się w środę 17 kwietnia w Dublinie (Irlandia) w 3Olympia Theatre, a następnie artystka odwiedzi Londyn, Amsterdam, Pragę, Paryż, San Francisco, Los Angeles, Nashville, Nowy Jork, Sydney, Melbourne i wiele innych miast, zamykając koncertem w Wellington (Nowa Zelandia) w TSB Arena w czwartek 21 listopada. charlieonnafriday dołączy do Tate jako support na wszystkich występach w Europie, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Z kolei Presley Regier dołączy do artystki podczas wizyt w Ameryce Północnej.

W ramach trasyTate zagra w największych i najbardziej znanych obiektach, w tym w Madison Square Garden.