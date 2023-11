THIRTY SECONDS TO MARS zagrają w Polsce

Trasa rozpocznie się w Ameryce Łacińskiej występami na festiwalach Lollapalooza w Chile, Argentynie i Brazylii, a także na Estéreo Picnic w Kolumbii i Tecate Pa’l Norte Festival w Meksyku. Następnie zespół przyjedzie do Europy na 28 koncertów, w tym na koncerty w Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Niemczech, Szwecji, Norwegii, Danii, Polsce, Słowacji, Czechach, na Węgrzech, Austrii, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Następna część trasy odbędzie się w Ameryce Północnej, gdzie do Marsów dołączy AFI oraz Poppy i KennyHoopla w roli supportów podczas 24 koncertów w głównych arenach i amfiteatrach. Trasa zakończy się w Australii i Nowej Zelandii czterema arenowymi występami.

Multi-platynowy zespół Thirty Seconds to Mars, składający się z braci Jareda i Shannona Leto, triumfalnie powraca z szóstym studyjnym albumem, It's The End Of The World But It's A Beautiful Day, który ukazał się 15 września za pośrednictwem Concord Records. Album zwiastuje nową erę dla zespołu, który nie tylko bada ciemne strony ludzkich doświadczeń, ale także nadzieję, przypominając, że nawet w obliczu pozornie niemożliwych do przeskoczenia przeszkód, wciąż można zaleźć piękno. Wiodący singiel "Stuck" oficjalnie zadebiutował na 1. miejscu alternatywnej listy przebojów radiowych i zdobył 10. miejsce we Włoszech, co oznacza najszybszy wzrost na listach przebojów w karierze zespołu. Znajdujący się w pierwszej trójce niemieckiej listy przebojów, aktualny singiel "Seasons" zmusza do refleksji nad tym, czy jesteśmy w stanie zaakceptować zmiany, które dzieją się na różnych etapach naszego życia.