Co robimy w ukryciu_OFFowe czwartki_MULTIKINO

W filmie „Co robimy w ukryciu" Viago (379 l.), Deacon (183 l.), Vladislav (862 l.) i Petyr (8000 l.) mieszkają razem na przedmieściach współczesnego Wellington w Nowej Zelandii. Ich życie rozpoczyna się dopiero po zmroku, kiedy to opuszczają trumny i legowiska, by stawić czoła codzienności, która również dla wampirów bywa niełatwa.

Reżyserzy filmu wcielą się w dwie z głównych ról. Viago zagra Taika Waititi, a Vladislava Jemaine Clement. W role pozostałych wampirów wcielą się: Jonny Brugh oraz Ben Fransham.

„Łączy nas miłość do historii”. Pod tym hasłem Storytel i Multikino łączą siły, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich odbiorców. W ramach tej współpracy Storytel oferuje 25% zniżki na bilety do kina. Kody upoważniające do zniżki można pobrać na stronie www.storytel.com/pl/pl/c/offoweczwartki

Projekt „OFFowe czwartki ze Storytel” odbywa się we wszystkich kinach sieci Multikino w każdy czwartek o godzinie 19.00. Podczas ostatniej listopadowej projekcji widzowie zobaczą „How to have sex” (30.11).