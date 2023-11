Nowe Horyzonty polecają festiwal Pięć Smaków. Co w programie?

Wydarzenie rozpocznie się 15 listopada: w wersji stacjonarnej potrwa do 21 listopada, zaś odsłona wirtualna będzie dostępna aż do 3 grudnia. Poniżej wybrane filmy.

1. Niech płonie, reż. Bui Thac Chuyen, Wietnam 2022 (dostępny na pokazach kinowych i online)

Jeśli ktoś zachwycił się senną wizją świata W żółtym kokonie, to nie powinien rozczarować się popielatą aurą pejzażu delty Mekongu, w której splatają się losy trzech kobiet. Niech płonie to kolejny sukces wietnamskiego kina, w którym wielokrotnie nagradzany Bui Thac Chuyen tworzy mozaikę zawiści i wypalającej zazdrości. Siła ognia, ale po wietnamsku.

2. Ja odchodzę, a ty śnisz, reż. Nelson Yeo, Singapur 2023 (dostępny na pokazach kinowych i online)

Nagrodzony w Locarno mumblecore z Singapuru, w którym dochodzi do spotkania po latach dawnych znajomych, wracających wspomnieniem do pierwszego wypalonego papierosa. A jest to reunion tych z rodzaju zakrapianych poezją i czarnym humorem, podkręcony w dodatku resentymentami i autoironią bliską tej spod znaku Hong Sang-soo.

3. Dotyk Zen, reż. King Hu, Tajwan 1971 (dostępny na pokazach kinowych i online)

Opus magnum tajwańskiego mistrza, które w Azji posiada status Odysei kosmicznej. Kino, które tworzy absolutnie cudowny eklektyzm – połączenie transcendentalnego i mistycznego z wizjonerskimi rozwiązaniami technicznymi na polu choreografii walk, montażu i ruchu kamery. Jeśli istnieje „dotyk Kinga Hu” to ten film jest tego wyraźnym dowodem – Dotyk Zen zmienił oblicze kina.

4. I moją matkę też, reż. Jun Robles Lana, Filipiny 2023 (dostępny na pokazach kinowych)

Perwersyjna gra z oczekiwaniami widowni, ubrana w erotyczny trójkąt i klaustrofobiczną, oblepiającą psychodramę. Lana to najbardziej niepoprawny ze współczesnych filipińskich mistrzów, który skrzętnie miesza historię o społecznym tabu z kinem gatunkowym. I moją matkę też to przygoda gęsta i intensywna, wchodząca pod skórę – trudno o bardziej intrygujące kino dyskomfortu.

5. Dźalebi dla konia, reż. Anamika Haksar, Indie 2018 (dostępny na pokazach kinowych i online)

Obraz Starego Delhi, utkany ze snów i ulicznych opowieści: tragarzy, bumelantów, przewodników i kieszonkowców. To wejście w magiczny krajobraz dawności, w którym pocztówkowe widoki mieszają się z antropologicznym spojrzeniem, lekcje historii przypominają przejażdżki latającymi dywanami, słowa unoszą się w powietrzu, a dana okolica może w każdej chwili okazać się odległym snem jednego z mieszkańców miasta pamiętającego dawną świetność.